به گزارش ایلنا، محمدرضا عاطفه‌پور، مدیر پروژه فاز ۱۶ پارس جنوبی اظهار داشت: احداث خط لوله خشکی به طول ۴۶۰۶متر، آخرین بخش از احداث خط لوله جدید فاز ۱۶ می باشد که وارد مدار بهره‌برداری گردید و بدین ترتیب امکان بهره‌برداری پایدار از سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی بطور کامل محقق شد.

وی افزود: خط لوله خشکی با قطر ۳۲ اینچ و ضخامت ۲۸.۸ میلی‌متر با مشخصات سخت‌گیرانه خوردگی تأمین شده و پوشش خارجی آن از نوع سه‌لایه پلی‌اتیلن (۳LPE) است؛ احداث این خط لوله در کریدور شرقی خطوط لوله پارس جنوبی که یکی از ورودی‌های اصلی ورود خطوط لوله به پالایشگاه‌های عسلویه محسوب می‌شود، انجام شد.

عاطفه‌پور با بیان اینکه "از ویژگی‌های بارز این خط لوله، اجرای آن در کنار کریدور شرقی است که خود دارای ظرفیت تکمیل‌شده بود"، گفت: در احداث این خط لوله، ۵تقاطع مهم شامل جاده‌های پر رفت‌وآمد، دهها تقاطع از جمله خطوط لوله آب، کابل‌های فشار قوی و خطوط فیبر نوری با موفقیت پشت سر گذاشته شد که این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی فنی و حساسیت بالای اجرای پروژه بوده است.

وی ادامه داد: از پیچیدگی ها دیگر این پروژه، احداث قسمتی از خط لوله در داخل پالایشگاه در حال تولید بود که به پیچیدگی های موضوع افزود که البته با همکاری‌های موثر مدیریت پالایشگاه ششم و مجموعه مسئولین این پالایشگاه، با حداقل هدررفت زمانی انجام شد.

مدیر پروژه فاز ۱۶ پارس جنوبی تصریح کرد: از ویژگی‌های این پروژه، لزوم ایمن‌سازی خط لوله قدیم خشکی و خروج آن از مدار تولید بود که قبلاً طی طرح تولید زودهنگام در مدار قرار تولید گرفته بود.

وی افزود: با استفاده از رویه ایمن‌سازی تولید شده توسط واحد مهندسی این شرکت، تخلیه گاز ترش از خط قدیم با روش منحصربه‌فرد و بر اساس محاسبات دقیق "صرفاً در بخش خشکی" انجام و از تخلیه و هدررفت گاز ترش موجود در خط لوله فراساحل جلوگیری شد.

عاطفه‌پور خاطرنشان کرد: با انجام این عملیات مهم، میزان گاز سمیH₂S و LEL به صفر رسید و شرایط برای برش و جداسازی خط لوله قدیم فراهم شد؛ عملیات جداسازی خط لوله قدیم و اتصال (Tie-In) خط لوله جدید در دو نقطه اصلی شامل ولوپیت جدید در محدوده لندفال و یونیت ۱۰۰ پالایشگاه ششم (فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی)، به‌طور هم‌زمان در دو جبهه مستقل اجرایی و با موفقیت انجام شد که با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی، این عملیات حساس طی ۱۶ روز و دو روز زودتر از برنامه زمان‌بندی به پایان رسید.

مدیر پروژه فاز ۱۶ پارس جنوبی افزود: در حال حاضر، خط لوله خشکی در فشار ۸۰ بار در مدار تولید است.

