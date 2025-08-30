خبرگزاری کار ایران
اولویت‌های گلوگاه‌های جدید فسادخیز در کمیته سلامت اداری صنعت برق تصویب شد

اولویت‌های جدید گلوگاه‌های فسادخیز و مصادیق تعارض منافع در یکصد و سی و پنجمین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم صنعت برق تصویب شد.

به گزارش ایلنا از توانیر، یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم صنعت برق با حضور مسعود قاسمی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی پیش‌نویس شیوه نامه چگونگی پرداخت پاداش عملکرد سالانه به بازرسان مبارزه با رشوه و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری شرکت‌های توزیع نیروی برق، اولویتهای جدید گلوگاه‌های فسادخیز و مصادیق تعارض منافع در سال جاری با نظر اعضای کمیته به تصویب رسید.

این نشست همچنین با ارائه گزارشی از پیشرفت پیاده‌سازی سیستم ERP و عملکرد و خروجی های طرح معماری سازمانی شرکت توانیر همراه بود.

لوسیون بدن