شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد تاکنون حدود ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده که مصرفی معادل بیش از ۹۰ میلیون کیلوواتساعت داشتهاند؛ اقدامی که نقش مهمی در مدیریت بار شبکه و پایداری برق ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مهندس اکبر حسنبکلو در تشریح این موضوع: تاکنون حدود ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده که مصرفی معادل بیش از ۹۰ میلیون کیلووات ساعت داشتهاند. همچنین بیش از ۳۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری نصب و کنترلپذیر شده است. این کنتورها بهگونهای طراحی شدهاند که در صورت مصرف خارج از الگو، برق مشترک در چند مرحله بهطور خودکار قطع میشود و در صورت تداوم تخلف، قطع کامل اشتراک انجام خواهد شد.