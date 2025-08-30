١٠ همت پرونده ملکی در اموال تملیکی/ ١٢٣ هزار ماینر را تعیین تکلیف کردیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احسان عسکری، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری امروز با بیان اینکه در سال ١۴٠٣ این سازمان از برنامه عقب بود، اظهار داشت: در سال ١۴٠٣ بیش از ۵١ همت کالا را تعیین تکلیف و پس از فروش بیش از ١٢ همت آن را به خزانه واریز کردیم.

وی ادامه داد: اولین برنامه راهبردی سازمان با ٧ محور اصلی برای سال ١۴٠۴ تدوین شد و این برنامه در حال اجرا است و در عملکرد ۵ ماهه بیش از ۵ همت فروش کالا داشتیم.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در مدت زمان مذکور در حوزه حراج ١١١ درصد افزایش فروش داشتیم و در بخش مزایده هم ۶٣ درصد رشد را تجربه کردیم.

عسکری گفت: هر کدام از استان‌ها سهمی در فروش کالاهای اموال تملیکی داشتند که استان‌های هرمزگان،بوشهر، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی سهم بالاتری در میزان فروش داشتند.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به ارزش پرونده‌های املاک در اموال تملیکی اظهار داشت: سازمان ٣۵٧۶ پرونده در حوزه املاک دارد که ١١١٠ فقره آن کارشناسی شده که ارزش آن ۴ هزار و ٨۵٠ میلیارد تومان محاسبه شده‌، همچنین ۴ هزار و ۶٠٠ همت ارزش املاک فاقد سند است بنابراین ارزش املاک اموال تملیکی نزدیک به ١٠ همت است.

عسکری با تکمیل سامانه سیات گفت: سامانه سیات، سامانه شفاف و سامانه اصلی سازمان اموال تملیکی است که تمام استان‌ها باید موجودی کالا و اطلاعات کالا انبارهای خود را به این سامانه انتقال بدهند .

مدیر عامل سازمان اموال تکمیلی در پاسخ به سوال ایلنا درباره تعیین تکلیف طلای غیر استاندارد بابک زنجانی که اعلام شده به اموال تملیکی تحویل شده، اظهار داشت: طلای بابک زنجانی هنوز به سازمان اموال تملیکی تحویل داده نشده‌ است. گمرک ایران به طلای وارد شده از سوی زنجانی ایرادی گرفته و اجازه ترخیص نداده است. در وضع فعلی زنجانی می‌تواند این طلا را به کشور مبدا مرجوع کند اما اگر به هر دلیلی طلا برنگردد و در گمرک بماند و مهلت آن تمام شودباید این کالا تعیین تکلیف شود.

وی گفت: طلای زنجانی هنوز در حوزه گمرک مانده و به وی ابلاغ شده که می تواند کالای خود را برگرداند.

عسکری همچنین درباره تعیین تکلیف ماینرهای تحویل شده به اموال تملیکی ادامه داد: رسیدگی به ماینر فرابخشی است و تعیین تکلیف آن شبیه به سایر کالاها نیست و فروش آن به صورت اوراق است. مجموعا ١٢٣ هزار ماینر را تعیین تکلیف کرده‌ایم و در واقع این میزان ماینر انهدام فنی شده‌اند.

وی همچنین درباره خسارت انبارهای اموال تملیکی در انفجار بندر شهید رجایی، گفت: نزدیک به ٢ همت کالا در محوطه اموال تملیکی در این انفجار آسیب دید، البته این میزان کالا که قیر بود از سوی سازمان به فروش رفته بود اما از محوطه برای صادرات خارج نشده بود و در این انفجار از ٩۶٠ کانتینر قیر ٢١٠ کانتینر دچار خسارت شد.

