به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و نماینده هیئت دولت در دومین روز از سفر خود به استان گلستان، شامگاه جمعه 7 شهریورماه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان علی آباد کتول، شرکت کرد.

وی در این نشست با اشاره به رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی در سال گذشته و افزایش ۳۲ درصدی صادرات این بخش در مدت یاد شده، اظهار کرد: این موفقیت ناشی از زحمات کشاورزان و سیاست‌گذاری‌های درست با مشورت فعالان این حوزه بوده است.

نوری با بیان اینکه «سیاست‌های ما کشاورز محوری است نه کشاورزی محور»، افزود: اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید داخلی، تولیدکننده و کشاورز است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، گفت: ما مصمم هستیم امنیت غذایی کشورمان را ارتقا دهیم تا هیچ خللی در آن وارد نشود.

وی با بیان اینکه دولت از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند، افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب افزایش ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضایعات می‌شود.

نوری با اشاره به ظرفیت بالای کشور در حوزه باغبانی، از تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات محصولات باغی به کشورهای مختلف خبر داد.

انتهای پیام/