وزیر جهاد کشاورزی:
برنامه الگوی کشت تا مهرماه امسال اعلام می شود
وزیر جهاد کشاورزی از ابلاغ برنامه الگوی کشت تا مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی که به نمایندگی از هیئت دولت به استان گلستان سفر کرده است، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مهمترین برنامهای که اکنون در دست داریم بحث الگوی کشت است که امسال جدیتر دنبال میشود.
وی اظهار داشت: رویکردی که امسال در پیش گرفته شده، آن است که قبل از ابلاغ الگوی کشت، این موضوع را به مشورت مسئولان استانی میگذاریم که آنها هم آخرین نظرات خود را اعمال کنند.
نوری با اشاره به این که تشکلها و کشاورزان هم در مورد الگوی کشت نظر خواهند داد، افزود: با یک اجماع عمومی در نهایت الگوی کشت را تا مهر امسال اعلام و ابلاغ میکنیم.
وی اظهار امیدواری کرد: پس از ابلاغ الگوی کشت انتظار میرود هم کشاورزان آن را رعایت و هم مسئولان در استان از آن حمایت کنند چرا که همه برنامه ریزیها در کشور برای تامین امنیت غذایی و برنامه ریزی برای صادرات محصولاتی است که بیشتر تولید میشوند بر اساس الگوی کشت تنظیم می شود.