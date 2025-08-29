در مقابل مکانیسم ماشه دست و پا بسته نیستیم
وزیر نفت با اعلام اینکه تخصص لازم برای دور زدن محدودیتها در مجموعه صنعت نفت وجود دارد، گفت: بهطور متوسط ظرفیت تولید نفت خام کشور در طول یک سال گذشته ۱۲۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر فروش نفت ایران اظهار کرد: ما سالها با محدودیتهای فروش نفت مواجه بودیم. این موضوع سببشده که تخصص لازم برای دور زدن این محدودیتها را در مجموعه صنعت نفت داشته باشیم. تیم صنعت نفت در شرایط تحریم میتواند راه و روش فروش نفت را در محدودیتهای مختلف برنامهریزی کند.
وی با بیان اینکه طبیعتاً اسنپبک هم میتواند تا حدودی شرایط را به سمتی ببرد که نیازمند اتخاذ تدابیر جدید است، تأکید کرد: اما دست و پا بسته در مقابل این محدودیتها نیستیم و تمام تلاشمان را خواهیم کرد.
برنامه تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه نفت تا پایان برنامه هفتم
وزیر نفت درباره وضع تولید نفت تصریح کرد: من معمولاً از بیان رقم تولید پرهیز میکنم، اما بهطور متوسط ظرفیت تولید نفت خام کشور در طول یک سال گذشته ۱۲۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
پاکنژاد درباره اهداف کمی تولید نفت تا پایان دولت چهاردهم گفت: براساس اهداف کمی که در برنامه هفتم توسعه تعریف و تبیین شده، باید به حدود ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز تولید برسیم که معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید است که برنامهریزیهای انجامشده و سرمایهگذاریهایی که انجام خواهد شد همه در مسیری است که بتوانیم به این هدف برسیم.