عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی آغاز می شود

به گزارش ایلنا از ساتبا، مجری طرح‌های نیروگاه‌های تهران، زنجان، بوشهر و خوزستان در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، با اعلام این خبر گفت:عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند» فردا، شنبه ۸ شهریور با حضور وزیر نیرو در شهرستان خدابنده استان زنجان آغاز می شود.

پیمان تقی پور اظهار داشت؛این پروژه بزرگ تجدیدپذیر با سرمایهگذاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد و طبق برنامه ریزی، در مدت یک سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

تقی پور اضافه کرد: برق تولیدی این نیروگاه از طریق پست۴۰۰/۶۳ کیلوولت قیدار به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار پروژه ۵۰۰ مگاواتی پابند انتخاب و قرارداد آن امضا شده است افزود؛ تجهیز کارگاه و مطالعات فنی شامل طرح اتصال به شبکه انجام شده و هماهنگی با توانیر برای احداث پست و خط ۴۰۰ کیلوولت در دست اقدام است.

مجری طرح‌های نیروگاه‌های تهران، زنجان، بوشهر و خوزستان در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تاکید کرد؛با بهره‌برداری از این نیروگاه، گام مهمی در توسعه ظرفیت برق پاک کشور، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و افزایش امنیت انرژی برداشته می‌شود.

