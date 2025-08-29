خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٧ شهریور ١۴٠۴

قیمت طلا و سکه امروز ٧ شهریور ماه اعلام شد .

به گزارش ایلنا، امروز جمعه هفتم شهریور ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ۴٠٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٨ میلیون و ٣۴٣ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١١ میلیون و ١١٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٩٣ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٨۴ میلیون و ۶٨٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۴٩ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢٨ میلیون و ٨۶٠ هزار تومان رسید.

 

