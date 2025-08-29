به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، محمدجعفر قائم‌پناه روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه بزرگراه زاهدان ـ خاش - ایرانشهر گفت: این مسیر به عنوان بخشی از کریدور راهبردی چابهار به زاهدان تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی سیستان و بلوچستان افزود: این استان به دلیل هم‌مرزی با افغانستان و پاکستان و دسترسی به آب‌های آزاد جنوبی از اهمیت ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: چابهار در آینده به یکی از مهمترین بنادر تجاری و ترانزیتی کشور تبدیل خواهد شد و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی در این منطقه باید با اولویت دنبال شود.

وی با اشاره به پیشرفت قابل‌قبول پروژه‌های عمرانی در سیستان و بلوچستان گفت: عملیات ساخت بزرگراه از چابهار به زاهدان در قطعات مختلف در حال انجام است و در مسیر زاهدان به خاش نیز پیمانکاران فعال هستند.

قائم پناه اظهار کرد: بخش زیادی از این پروژه در حال اجراست و طبق وعده داده شده مسیر زاهدان ـ خاش تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از عقب‌ماندگی‌های پروژه مربوط به ایستگاه راه‌آهن چابهار بوده که خوشبختانه هم‌اکنون حدود ۸۰ نفر در این سایت مشغول به کار هستند و مراحل فونداسیون در حال اجراست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: پیش‌بینی می‌شود ساخت ایستگاه تا ماه‌های آینده به پایان برسد و راه‌آهن چابهار ـ زاهدان نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این مسیر ریلی تأمین ریل و بودجه در دستور کار قرار دارد و با تأمین منابع لازم امیدواریم حرکت قطار به سمت زاهدان از چابهار در موعد مقرر آغاز شود.