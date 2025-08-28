خبرگزاری کار ایران
«بابک زنجانی» به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام شد

«بابک زنجانی» به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام شد
«بابک زنجانی» روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.

به گزارش ایلنا، پیرو اظهارات خلاف واقع بابک زنجانی، این ابر بدهکار علیه بانک مرکزی در طی یک ماه گذشته، وی روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به پلیس فتا احضار  و پس از تفهیم اتهام و انگشت نگاری، پرونده وی جهت رسیدگی به دادسرا ارسال شد. 

ابربدهکار بانک مرکزی، با فرار رو به جلو به جای پاسخگویی نسبت به تاخیر در تسویه بدهیِ حدود ٢ میلیارد یورویی، در یک ماه گذشته اتهامات جعلی و اظهارات عجیبی نسبت به عملکرد بانک مرکزی مطرح و منتشر کرده‌است. 

بانک مرکزی در یک اطلاعیه اعلام کرد به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی یک میلیارد و ٩۶٧ میلیون یورویی خود به بیت المال نکرده بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.

زنجانی با انتشار ویدیویی از خود که با مخاطبی نامعلوم با عنوان «آقای دکتر»! صحبت می‌کند، اتهاماتی را به بانک مرکزی وارد کرده و این ویدیو گفت و گو با فرد نامعلوم را در صفحه منتسب به خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. 

وی همچنین در این ویدیو گفت و گو با فرد خیالی توضیحاتی درباره ضبط ١٣ کیلوگرم طلا ارایه داد و مدعی شد یک تن طلا وارد کشور کرده که دو روز بعد گمرک این ادعای زنجانی را رد و اعلام کرد که فقط ١٣ کیلو گرم طلا وارد شده که آن هم غیر استاندارد بوده و باید مرجوع شود. 

زنجانی امروز در نمایشگاه حمل و نقل از خودروی برقی که قرار است در قالب تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار شوند رونمایی کرد اما چندی پیش رییس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم اعلام کرد که تاکسی اینترنتی زنجانی مجوز ندارد و به وی اخطار پلمب داد. 

 

