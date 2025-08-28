۱۸۱ پروژه ارتباطی با اعتبار بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ادامه سفر استانی وزیر ارتباطات به استان آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری این استان با هدف بررسی آخرین وضعیت ارتباطات و افتتاح پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا ۱۸۱ پروژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به احداث ساختمان مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد ریال، اتصال ۳۵ روستای استان به اینترنت پرسرعت همراه با سرمایه‌گذاری ۱۳۵۱ میلیارد ریال و اتصال منازل و کسب‌وکارها به شبکه در شهرهای ماکو، قره‌ضیاءالدین، نقده و مهاباد با ۲۷۶۰ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد.

ایجاد دو ایستگاه تلفن همراه نسل چهارم جدید و ارتقای ۵۵ ایستگاه موجود با ۲۳۸۳ میلیارد ریال، توسعه شبکه انتقال مخابرات ایران در ۱۹ شهر و توسعه شبکه تار نوری و دسترسی پرسرعت ثابت در ۳۸ شهر استان با اعتبار ۱۹۴۵ میلیارد ریال، فاز دوم توسعه شبکه ملی و فاز نخست توسعه و ارتقای پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی داخلی با ۱۴۴۰ میلیارد ریال، از دیگر طرح‌های این بخش بود.

همچنین راه‌اندازی شعب و باجه‌های بانکی در مجتمع‌های ارتباطات و روستاهای استان با اعتبار نزدیک به ۱۳۰ میلیارد ریال و بهره‌برداری از ایستگاه‌های نسل چهارم تلفن همراه ایرانسل و رایتل در آذربایجان غربی با اعتبار ۳۹۰ میلیارد ریال انجام شد.

در ادامه این مراسم و با حضور وزیر ارتباطات که به‌عنوان نماینده عالی دولت به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، در بخش زیرساختی نیز ۴۸ پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری ۵۷۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که شامل بهره‌برداری از طرح توسعه پتروشیمی ارومیه با سرمایه‌گذاری ۴۱۰۰ میلیارد ریال و اعتبار ارزی ۶.۹ میلیون دلاری، اجرای پروژه آبرسانی به ۲۷ روستا با اعتبار ۵۵۰ میلیارد ریال و طرح گازرسانی به ۲۰ روستا با سرمایه‌گذاری ۱۱۰۰ میلیارد ریال است.

این پروژه‌ها همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه زیرساخت‌های صنعتی، افزایش پوشش خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام/