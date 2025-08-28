خبرگزاری کار ایران
با دستور رئیس جمهور در هفته دولت؛

بهره‌برداری از ۸۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده و نفت‌خام فردا آغاز می‌شود

بهره‌برداری از ۸۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده و نفت‌خام فردا جمعه با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، خطوط لوله بندرعباس – رفسنجان و سبزآب – شازند، دو طرح زیرساختی و راهبردی کشور در حوزه انرژی کشور است که با تلاش جهادی متخصصان و کارگران صنعت پالایش و پخش، در هفته دولت شاهد تحقق آن خواهیم بود.

در این ۲ طرح، سرمایه‌گذاری ۷۳۰ میلیون یورویی صورت گرفته و  ۸۰۰ کیلومتر خطوط لوله مزبور شامل خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس – رفسنجان به طول ۴۶۰ کیلومتر و خط لوله ۳۰ اینچ انتقال نفت خام سبزآب – شازند به طول ۳۴۰ کیلومتر است.

 در احداث این پروژه ملی برای سه هزار و پانصد نفر به صورت مستقیم و هفت هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی شده است.

 کاهش قابل توجه ناترازی انرژی، تضمین پایداری تأمین سوخت پالایشگاه‌ها در مناطق مرکزی و شمالی کشور، صرفه‌جویی سالانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در هزینه‌های انتقال فرآورده‌ها و حذف تردد روزانه بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفتکش جاده‌ای را از دستاوردهای کلیدی این دو پروژه ملی و راهبردی حوزه انرژی کشور به شمار می رود. 

جلوگیری از مخاطرات زیست‌محیطی و ایمنی ناشی از حمل جاده‌ای، کاهش چشمگیر مصرف سوخت و تولید آلاینده‌ها، داخلی‌سازی تجهیزات، توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی، تحقق ۹۵ درصدی بومی‌سازی تجهیزات مورد استفاده و جلوگیری از قاچاق سوخت و ارتقاء امنیت انرژی ملی  از دیگر دستاورهای احداث خطوط لوله بندرعباس – رفسنجان و سبزآب – شازند است.

پیش از این در دی ماه سال گذشته نیز، گستره دوم خط لوله بندرعباس – سیرجان – رفسنجان به طول ۲۱۲ کیلومتر به بهره‌برداری رسید که با احتساب آن، در کمتر از یک سال گذشته افزون بر هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و نفت خام در دولت چهاردهم به بهره‌برداری می‌رسد.

