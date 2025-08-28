به گزارش ایلنا، نادر عربی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: طرح واگذاری زمین به خانوارهای سه فرزندی در قالب قانون جوانی جمعیت بود که بعدا در قالب بودجه سالیانه چهار فرزندی‌ها هم مشمول واگذاری زمین شدند و دولت تدارک لازم را فراهم کرده است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون که قانون جوانی جمعیت به تصویب رسیده تاکنون مجموعاً حدود ۶۴ هزار واحد زمین به متقاضیان واگذار شده که ۲۵ هزار مورد آن در دولت چهاردهم محقق شده که رشد فزاینده‌ای را نسبت به گذشته پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در بخش واگذاری زمین به خانوارهای سه فرزندی و چهار فرزندی اراضی مناسب برای توسعه مسکن احصا و آماده سازی شده است. طبق قانون به ازای هر خانوار یا هر متقاضی یک قطعه زمین واگذار می شود. در حالی که ما در اراضی مربوطه آن یک قطعه را می‌توانیم برای ساخت مسکن چهار خانوار در چهار طبقه اختصاص دهیم.

عربی با بیان اینکه زمین های مذکور ۲۰۰ متر پیش بینی شده است، گفت: این ۲۰۰ متر مربع می تواند به چهار خانوار اختصاص یابد. بر این اساس هم‌اکنون اگر طرح توسعه شهرها اجازه دهد می‌توانیم این زمین‌ها را در چند طبقه بسازیم.

