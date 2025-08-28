خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه واگذاری زمین‌های ۲۰۰ متری به چهار خانوار برای ساخت مسکن

برنامه واگذاری زمین‌های ۲۰۰ متری به چهار خانوار برای ساخت مسکن
کد خبر : 1679270
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در دولت چهاردهم ۲۵ هزار فقره زمین به خانوارهای سه و چهار فرزندی واگذار شده که این زمین‌ها ۲۰۰ متری است و می‌تواند به چهار خانوار برای ساخت ساختمان چهار طبقه اختصاص یابد.

به گزارش ایلنا، نادر عربی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: طرح واگذاری زمین به خانوارهای سه فرزندی در قالب قانون جوانی جمعیت بود که بعدا در قالب بودجه سالیانه چهار فرزندی‌ها هم مشمول واگذاری زمین شدند و دولت تدارک لازم را فراهم کرده است.  

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون که قانون جوانی جمعیت به تصویب رسیده تاکنون مجموعاً حدود ۶۴ هزار واحد زمین به متقاضیان واگذار شده که ۲۵ هزار مورد  آن در دولت چهاردهم محقق شده که رشد فزاینده‌ای را نسبت به گذشته پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در بخش واگذاری زمین به خانوارهای سه فرزندی و چهار فرزندی اراضی مناسب برای توسعه مسکن احصا و آماده سازی شده است. طبق قانون به ازای هر خانوار یا هر متقاضی یک قطعه زمین واگذار می شود. در حالی که ما در اراضی مربوطه آن یک قطعه را می‌توانیم برای ساخت مسکن چهار خانوار در چهار طبقه اختصاص دهیم.

عربی با بیان اینکه زمین های مذکور ۲۰۰ متر پیش بینی شده است، گفت: این ۲۰۰ متر مربع می تواند به چهار خانوار اختصاص یابد. بر این اساس هم‌اکنون اگر طرح توسعه شهرها اجازه دهد می‌توانیم این زمین‌ها را در چند طبقه بسازیم.  

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش