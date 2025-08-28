عرضه برنج وارداتی از ۱۵ شهریور ماه در سامانه بازارگاه
رئیس کارگروه سامانه بازارگاه اعلام کرد: از ۱۵ شهریورماه کلیه بازرگانان، بنکداران و فروشگاههای زنجیرهای موظفند برنج وارداتی را صرفاً از طریق این سامانه عرضه کنند و در غیر این صورت، برنج وارداتی قاچاق محسوب خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مسجدی، رئیس کارگروه سامانه بازارگاه اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، از پانزدهم شهریورماه عرضه برنج وارداتی صرفاً در سامانه بازارگاه انجام میشود و تمامی واردکنندگان موظفند محمولههای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی افزود: هدف از این اقدام، شفافیت در توزیع و اطمینان از آن است که برنج وارداتی دقیقاً با نرخ مصوب و بدون واسطههای غیررسمی به دست مصرفکنندگان برسد.
مسجدی در پایان تاکید کرد: از این تاریخ به بعد، هرگونه عرضه برنج وارداتی خارج از سامانه بازارگاه تخلف محسوب شده و به عنوان قاچاق با آن برخورد خواهد شد.