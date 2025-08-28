خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عرضه برنج وارداتی از ۱۵ شهریور ماه در سامانه بازارگاه

عرضه برنج وارداتی از ۱۵ شهریور ماه در سامانه بازارگاه
کد خبر : 1679262
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کارگروه سامانه بازارگاه اعلام کرد: از ۱۵ شهریورماه کلیه بازرگانان، بنکداران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موظفند برنج وارداتی را صرفاً از طریق این سامانه عرضه کنند و در غیر این صورت، برنج وارداتی قاچاق محسوب خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مسجدی، رئیس کارگروه سامانه بازارگاه اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، از پانزدهم شهریورماه عرضه برنج وارداتی صرفاً در سامانه بازارگاه انجام می‌شود و تمامی واردکنندگان موظفند محموله‌های خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: هدف از این اقدام، شفافیت در توزیع و اطمینان از آن است که برنج وارداتی دقیقاً با نرخ مصوب و بدون واسطه‌های غیررسمی به دست مصرف‌کنندگان برسد.

مسجدی در پایان تاکید کرد: از این تاریخ به بعد، هرگونه عرضه برنج وارداتی خارج از سامانه بازارگاه تخلف محسوب شده و به عنوان قاچاق با آن برخورد خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش