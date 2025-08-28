۶۰ درصد نیازهای غذایی کشور تولید داخلی است

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری گفت: بر اساس آمارهای رسمی، بخش کشاورزی تنها حوزه‌ای است که در برنامه هفتم پیشرفت به رشد مورد انتظار یعنی ۵.۵ درصد دست یافته است؛ یعنی رشد بخش کشاورزی منفی 2.4 درصد در سال قبل به مثبت ۳.۲ درصد در سالجاری رسیده یعنی حدود ۵.۶ درصد رشد داشته که این رقم ۰.۱ درصد بالاتر از هدف برنامه هفتم است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: بخش کشاورزی در یک سال اخیر در تولید گیاهان دارویی با ۲۳ درصد، پرورش ماهی در قفس ۱۲ درصد، تولید ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، میوه‌ های گرمسیری ۵۴ درصد، محصولات باغی، گوشت مرغ ۱ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد، تخم مرغ ۲ درصد و شیر ۵ درصد رشد روبرو بود که همه اینها تایید کننده رشد بخش کشاورزی است.

افزایش ۳۲ درصدی ارزش صادرات بخش کشاورزی

وی با بیان اینکه کشاورزی ایران اولین بخشی است که بدون نفت به رشد اقتصادی مورد نظر رسیده است، گفت: علاوه بر افزایش ۳۲ درصدی ارزش صادرات بخش کشاورزی، کاهش ۶ درصدی ارزش واردات محصولات کشاورزی نیز در این مدت ثبت شده است که نشان می دهد رشدی اتفاق افتاده و صادرات افزایش قابل توجهی داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تراز تجاری بخش کشاورزی سال گذشته از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان دهنده ۳ میلیارد دلار مثبت در بخش کشاورزی است.

نوری، ارزش صادرات محصولات کشاورزی را گامی مهم در بهبود وضعیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: حجم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی از ۶ درصد به ۷ درصد افزایش یافت که نشانگر رشد و اهمیت این بخش است علیرغم تنگناها و محدودیت هایی که در منابع وجود دارد.

اولویت خودکفایی شکر، گوشت قرمز و میوه‌های گرمسیری تا پایان دولت چهاردهم

وزیر جهاد کشاورزی درباره اولویت‌ کشت و خودکفایی در کالاهای اساسی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا پایان برنامه کشور در تولید کالاهای اساسی به خودکفایی ۹۰ درصدی و در دانه های روغنی به خودکفایی ۴۰ درصدی برسد بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مکلف به حرکت به این سمت است، البته در برخی محصولات اکنون تولید بیش از نیاز داخلی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی میوه های گرمسیری، ۲۰ درصد گوشت قرمز و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد شکر مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود، اظهار داشت: طبق هدف گذاری صورت گرفته باید تا پایان دولت چهاردهم در تولید محصولاتی مانند شکر، گوشت قرمز و میوه‌های گرمسیری به ویژه موز به خودکفایی برسیم و رشد تولید در سایر محصولات نیز تا پایان برنامه هفتم پیشرفت محقق شود که البته دستیابی به این اهداف، نیازمند تامین منابع مالی مناسب است.

نوری تصریح کرد: امسال رشد اعتبارات بخش کشاورزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و ادامه این روند می‌تواند به تحقق اهداف مورد نظر کمک کند.

ابلاغ الگوی کشت بر مبنای منابع آبی تا قبل از سال زراعی جدید

وزیر جهاد کشاورزی درباره اجرای الگوی کشت و وضعیت منابع آبی گفت: براساس قانون مکلفیم که قبل از فصل زراعی الگوی کشت بر پایه مبانی علمی و اطلاعات منطقه‌ ای توسط سازمان تحقیقات کشاورزی تدوین و اعلام شود، این الگوها بر اساس منابع آبی در دسترس و نیازهای داخلی و صادراتی طراحی می‌ شوند.

وی بر این باور است که اگر نظامات الگوی کشت رعایت نشود به طور طبیعی ما با شرایط کمبود محصول، افزایش قیمت‌ ها یا باقی ماندن محصولات در مزارع روبرو خواهیم شد و تولیدکنندگان ما متضر خواهند شد.

نوری با تاکید براینکه کارشناسان ما نسبت به اجرای الگوی کشت باید اهتمام داشته باشند، توصیه کرد: سیاست اصلی ما کاهش کشت محصولات پرآب بر به خصوص در مناطقی که آب در دسترس در حال کاهش دارند بنابراین ضروری است کشاورزان الگوی کشت ابلاغی را رعایت کنند.

وی افزود: به منظور تدوین الگوی کشت در سامانه مربوطه وب گاهی را ایجاد کرده ایم که در صورت وجود دلایل منطقی برای عدم اجرای این طرح با صاحب نظران و کارشناسان ما مشکلات را در میان بگذارند تا اصلاحات لازم انجام شود.

به گفته وی، فرآیند نهایی کردن الگوی کشت برای سال زراعی آینده در حال انجام است.

اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور

وزیر جهاد کشاورزی درباره زمان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید گفت: قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید تا قبل از پایان شهریور ماه اعلام خواهد شد تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ ریزی مناسبی برای کشت داشته باشند.

نوری اظهار داشت: اکنون کمیته های مورد نظر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به طور مستمر در حال برگزاری و نظرات کارشناسی متفاوت و با مشارکت فعال کشاورزان در حال تدوین است تا به یک عدد مناسب برای خرید تضمینی گندم سال زراعی آینده برسیم.

تامین کالاهای اساسی سفره مردم اولویت دولت

وزیرجهاد کشاورزی به مردم اطمینان داد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی تمامی تلاش‌ ها و حمایت‌ های خود را برای تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نیازهای غذایی کشور به همت کشاورزان، تولیدکنندگان، فعالان حوزه کشاورزی و عشایر داخلی تولید می شود و بقیه نیازها از طریق واردات و مبادلات تجاری برآورده می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه طبق روال برنامه‌ ریزی‌ های لازم برای واردات کالاهای اساسی از چند ماه قبل انجام می شود، اظهار داشت: در واقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برای ۶ تا ۱۲ ماه آینده تامین و تدارک می شود.

نوری گفت: تاکنون با همکاری دولت، تامین و تدارک کالاهای اساسی به شکل مطلوب انجام شده و مردم می‌ توانند با خیال آسوده مواد غذایی خود را تامین کنند.

وی یادآور شد: تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نشان می دهد که علیرغم جابجایی‌ های جمعیتی و مشکلات سفر در آن زمان، تلاش‌ های مجموعه همکاران دولت باعث شد که کالاهای اساسی و مواد غذایی در هر نقطه‌ ای که مردم نیاز داشتند در دسترس باشد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با توجه به توان مدیریتی موجود هیچ نگرانی در حوزه تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

