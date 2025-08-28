به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه مراسم افتتاح و بهره برداری از نیروگاه سه مگاواتی کوی فراز تهران با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو آغاز شد.

علاوه بر بهره‌برداری از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان کشور به طور همزمان، بهره‌برداری از ۹۷ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده و سایر پروژه های فوق توزیع شرکت برق منطقه ای تهران آغاز شد.

همچنین بهره برداری از ۲۳ پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق و مرکز کنترل شرکت های توزیع برق تهران بزرگ و استان تهران نیز کلید خورد.

در مجموع پروژه های امروز با سرمایه گذاری به ارزش ۱۵ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

همچنین امروز عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بوشهر به ارزش سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومان شروع می شود.

