آغاز بهره‌برداری از طرح‌های مهم صنعت برق

آغاز بهره‌برداری از طرح‌های مهم صنعت برق
بهره‌برداری از پروژه‌های مهم صنعت برق ایران همزمان با هفته دولت در شرکت برق منطقه‌ای تهران کلید خورد.

به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه مراسم افتتاح و بهره برداری از نیروگاه سه مگاواتی کوی فراز تهران با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو آغاز شد.

علاوه بر بهره‌برداری از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان کشور به طور همزمان، بهره‌برداری از ۹۷ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده و سایر پروژه های فوق توزیع شرکت برق منطقه ای تهران آغاز شد.

همچنین بهره برداری از ۲۳ پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق و مرکز کنترل شرکت های توزیع برق تهران بزرگ و استان تهران نیز کلید خورد.

در مجموع پروژه های امروز با سرمایه گذاری به ارزش ۱۵ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

همچنین امروز عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بوشهر به ارزش سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومان شروع می شود.

