انضباط آهنین در پیشگیری از حوادث باید برقرار شود
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اهمیت موضوع اچاسئی بهعنوان یک مسئله راهبردی، اظهار کرد: برای پیشگیری از حوادث، باید انضباط آهنین برای آمادگی نیروی انسانی، استقرار فرآیندها و استانداردها و همچنین تجهیز سازمان و شرکتها به امکانات لازم حاکم باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، محمدصادق عظیمیفر در نشست هماندیشی «واکاوی و درسآموزی از حوادث و ارتقای ایمنی فرآیند» با حضور مدیران عامل پالایشگاههای کشور و مدیران ارشد شرکت ملی پالایش و پخش در مرکز همایشهای صنعت نفت اظهار کرد: مرور آمار وقوع حوادث در بازه ۱۲ سال اخیر نشان میدهد حوادث پالایشگاهی روند قابل تأملی داشتهاست.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ و قبل از دوران کرونا، آمار حوادث در سطح بالایی قرار داشت، بیان کرد: در دوران کرونا به دلیل کاهش فشارهای عملیاتی، میزان حوادث کاهش یافت. اما از سال ۱۴۰۲ مجدداً روند افزایشی در تلفات انسانی و شدت حوادث پالایشگاهی مشاهده شده است.
تمرکز بر مدیریت ریسک و پیشگیری از حوادث
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اظهار کرد: این حوادث پالایشگاهی افزون بر خسارتهای مادی، خسارتهای جانی جبرانناپذیری داشته، از این رو این نشست برای عارضهیابی، بالا بردن هوشیاری و آمادگی برای پیشگیری از حوادث مشابه است.
عظیمیفر با بیان اینکه اکنون وضع خاصی بر حوزه پالایش و پخش حاکم است، گفت: بهدلیل ناترازی موجود، تأسیسات ما بالاتر از ظرفیتهای عملیاتی فعالیت میکنند که همین موضوع سبب شده تعمیرات تأسیسات در سنوات گذشته به تأخیر بیفتد. افزون بر این فرسودگی و عمر بالای تأسیسات پالایشی هم ریسک بالایی برای این صنعت ایجاد کرده است.
وی افزود: مجموعه این عوامل ما را مکلف میکند که تمرکز بیشتری بر مدیریت ریسک برای پایداری فعالیتها داشته باشیم.
رعایت استانداردها راهبردی است نه تشریفاتی
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه برای پیشگیری از حوادث باید در درجه اول انضباط آهنین در پالایشگاهها ایجاد شود و موضوع اچاسئی بهعنوان مسئلهای راهبردی دیده شود، اظهار کرد: در زمینه آموزش افراد، اصلاح فرآیندها و مجهز کردن سازمان و شرکتها به تجهیزات لازم، باید انضباط حاکم شود.
عظیمیفر با تأکید بر اینکه در صورت بروز حادثه، در درجه اول نمره منفی به مدیران ارشد آن مجموعه تعلق میگیرد، زیرا نتوانستهاند با مدیریت ریسک عملیاتی و استقرار نظامات اچاسئی شرایط را به نحوی فراهم آوردند که به حادثه منجر نشود، افزود: دومین مورد پیشگیری، رسیدگی بیشتر به مدیریت داراییهای فیزیکی و تعمیرات پیشگیرانه است.
وی بیان کرد: در یک سال اخیر بخش عظیمی از تعمیرات معوق انجام شده است که این روند باید ادامه یابد.