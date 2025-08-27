خبرگزاری کار ایران
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مراکز تولیدات مشترک با بلاروس در سواحل ایران جانمایی می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار معاون اول وزیر صنعت بلاروس بر اجرایی شدن توافقات در قالب پیمان اوراسیا و خواست رؤسای جمهور دو کشور در دیدار اخیر مینسک تاکید کرد و از جانمایی مراکز تولیدات مشترک بر اساس آمایش سرزمینی و دسترسی به بازارهای صادراتی در سواحل کشورمان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید‌محمد اتابک در دیدار معاون اول وزیر صنعت بلاروس و جمعی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و حمل و نقل جاده‌ای و امدادی این کشور در تهران از درخواست هیأت بلاروس در احیای توافقات استقبال کرد و گفت: زمان آن فرا رسیده که این توافقات در دستور کار اجرایی قرار گیرد.

وی دیدار اخیر سران دو کشور در بلاروس را راه‌گشای تعاملات طرفین در توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری عنوان کرد و افزود: رییس‌جمهور بلاروس در این دیدار تاکید کرد که صاحبان صنایع این کشور در همکاری با ایران و ارایه قیمت‌های رقابتی از مزایای بازار ایران بهره‌مند شوند.

وزیر صمت کشورمان پیگیری طرف ایرانی در رفع مسایل مربوط به استاندارد و تولیدات مشترک را خواستار شد و تاکید کرد:ارایه استاندارد در چارچوب گواهی تولیدات داخلی قابل قبول است و طرف بلاروسی در صورت تامین این کیفیت، قادر به انعقاد قرارداد برای تولیدات مشترک با ایران خواهد بود و این قاعده موافق با تعهدات دو کشور در قالب پیمان اوراسیا است.

سید‌محمد اتابک تصریح کرد: بلاروس هم می‌بایست موانع همکاری با خودروساز ایرانی در کشورش را بر اساس همین سنجه برطرف سازد و صنعتگران ایرانی برای تولید در بلاروس از شرایط یکسان برخوردار شوند.

اتابک تاکید کرد: استقرار همه صنایع در کنار سواحل ایران از الزامات آمایش سرزمینی ما است و در تولیدات مشترک با این کشور نیز از همین اصل پیروی خواهیم کرد.

وی استقرار صنایع مشترک در سواحل را به نفع هر دو کشور خواند و گفت: به این ترتیب بلاروس و ایران می‌توانند مازاد تولیدات را از مبادی سواحل به دیگر کشورها صادر کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از هیئت کارشناسی دو کشور خواست که با رفع هر چه سریعتر بروکراسی اداری بر عملیاتی کردن خواست دولت برای افزایش تعاملات فی‌مابین که در دیدار سران دو کشور مورد تاکید قرار گرفت، کوشا باشند

در این دیدار معاون اول وزیر صنعت بلاروس با ارایه گزارشی از دیدارهای دوجانبه با مسئولان صمت ایران در حوزه صنایع معدنی و خودرویی از عزم کشورش برای ارتقای روابط با ایران و انتقال دانش ساخت برخی صنایع با طرف‌های ایرانی خبر داد.

