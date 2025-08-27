شهرداری با بخشنامه اخیر هم شهر را فروخت هم ایمنی را !

به گزارش ایلنا مهدی محرمی ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره خدمات رسانی این سازمان در طول ایام جنگ و بعد از جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: در اولین روز جنگ در محل‌های آسیب دیده در تهران حاضر شدیم و کمک‌های فنی به سازمان آتش نشانی، هلال احمر و دیگر مراجع ذیربط ارایه دادیم.

وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل نیز به مردم کمک کردیم، گفت: در طول ۱۲ روز جنگ سازمان نظام مهندسی به صورت مستمر خدمات رسانی کرد. در ایام جنگ به همراه وزیر راه و شهرسازی از ساختمانها بازدید کردیم و بلافاصله پس از پایان جنگ، کارگروه پساجنگ را تشکیل دادیم و بازوی فنی شهرداری بودیم که از تمام ساختمانها بازدید شد. ساختمان‌ها از نظر میزان خسارت در چند گروه دسته بندی کردیم و تمام این خدمات به صورت رایگان انجام شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: این سازمان در شرایط بحران در کنار مردم و دستگاه های متعدد مرتبط با امور ساختمان بود و از تمام توان خود برای رفع مشکلات استفاده کرد.

محترمی همچنین درباره بخشنامه اخیر شهرداری مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و بهره بردار گفت: باید در ابتدا متذکر شوم که با این صورت جلسه شهرداری تهران هم شهر را فروخته و هم ایمن‌سازی ساختمانها را فروخته است.

وی افزود: در جلسات متعدد درخواست کردیم که این روند غیرقانونی را متوقف کنند اما جلسات در حد حرف باقی ماند و در نهایت آن صورت جلسه عملیاتی شد. شهرداری تمکین نکرد. با آقای زاکانی و چمران و وزارت کشور نامه نگاری کردیم که منجر به این شد آقای چمران نامه ای مبنی بر لغو صورت جلسه دادند که آقای زاکانی نه تنها تمکین نکردند بلکه بخشنامه را تا ۲۵ شهریور تمدید کردند.

محرمی با تاکید بر اینکه این تخلف آشکار است که توسط شهرداری در حال انجام است، افزود: یک بخش از این موضوع، تخلف شهرداری و بخش دیگر تخلف مهندسان است که اقدام به پذیرش کارهای خارج از سازمان می‌کنند که این مهندسان را به شورای انتظامی معرفی خواهیم کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: پروانه اشتغال همکارانی که به این تخلف ادامه دهند، باطل و لغو خواهد شد. همچنین بعد از ابطال، تمام کارهای نظارت را که دریافت کرده‌اند را موظفند اعاده کنند و هم پول و هم پروژه را برگرداند. البته کسانی که انصراف دهند با آنها همکاری خواهیم داشت.

محرمی گفت: برای اخذ پروانه اشتغال افراد باید عضو سازمان نظام مهندسی باشند و کارت عضویت دریافت کنند و در ماده ۴۴ آیین نامه آمده یکی از شرایط احراز عضویت در سازمان نظام مهندسی دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان و یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود. همچنین در آیین نامه ماده ۳۳ انتخاب ناظر بر عهده سازمان است.

وی اظهار داشت: در قالب این بخشنامه شهرداری، در این مدت یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۹۰ متر ارجاع نظارت توسط شهرداری در قالب ۵۰۹ پروژه انجام شده است.

