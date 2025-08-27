به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در نشست خبری امروز اظهار داشت: اصلاح نظام یارانه‌ای در کشورمان یکی از اصلاحات مهم، در نظام اقتصادی کشور است که باید دنبال شود .

وی ادامه داد: اگر از نظام یارانه‌ای توقع ایجاد عدالت اجتماعی و رفع فقر را داریم، باید ساز و کار اجرایی در نظام یارانه‌ای در راستای تحقق این دو هدف باشد.

رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه در بودجه ١۴٠۴ ، هزار و ۴۶ همت با عنوان یارانه در نظر گرفته شده است، گفت: چند برابر رقم یارانه آشکار، رقم یارانه پنهان به معنای عدم نفع دولت است، برای مثال بنزین برای دولت یک قیمت واقعی دارد اما با قیمت یارانه‌ای به فروش می‌رساند بنابراین به لحاظ حسابداری در بنزین یک عدم نفع ایجاد شده‌است .

نوروزی با تاکید بر اینکه اگر این حجم یارانه پنهان را به یارانه آشکار اضافه کنیم، عدد یارانه در بودجه چند برابرِ هزار و ۴۶ همت می‌رسد. بودجه عمومی امسال ۴ هزار و ٩۵٠ همت است که هزار و ۴۶ همت یعنی ٢١ درصد آن مربوط به جدول ١۴ بودجه است و رقم یارانه پنهان به طور قطع بیش از کل بودجه عمومی خواهد بود.

وی افزود: عدالت اجتماعی به این مفهوم نیست که ٩٠ درصد جمعیت یک کشور تقرییا یارانه نقدی یکسان دریافت کنند و برای اینکه به عدالت برسیم باید ساز و کار خود را اصلاح کنیم.

رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: یکی از رسالت‌های این سازمان در زمان تاسیس، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه زمانی ۵ ساله بوده و قرار بود که ۵٠ درصد این اصلاح قیمت صرف یارانه نقدی، درمان و مسکن و اشتغال شود و ٣٠ درصد صرف حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف و ٢٠ درصد آن هم صرف کمک به بودجه عمومی شود اما قیمت حامل‌های انرژی تنها یک سال پس از تأسیس سازمان تغییر کرد و پس از آن ثابت ماند بنابراین منابع با کسری مواجه شد و امکان تحقق سایر برنامه‌ها نبود و تا به امروز هم این محدودیت منابع ادامه پیدا کرد.

نوروزی تاکید کرد: از سوی دیگر در بخش مصارف امکان کاهش هزینه‌ها نبود چراکه ٩٠ درصد جمعیت یارانه بگیر هستند و سازمان امکان تصمیم گیری برای کاهش جمعیت مشمول دریافت یارانه نقدی ، مستمری، خرید تضمینی گندم و ... را ندارد .

وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه چه جمعیتی در یارانه‌بگیران حذف می‌شوند، گفت: طبق قانون باید دهک‌های ٨، ٩ و ١٠ از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که تقریبا جمعیت این دهک‌ها ١٨.۵ میلیون نفر هستند و تا تیر ماه این جمعیت در سه دهک یارانه دریافت می‌کردند و بعد از آن درصدی حرف شدند اما باید وزارت رفاه نسبت به حذف یارانه بگیران دهک‌های با درآمد بالا اقدام کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس لیستی که وزارت رفاه ارایه می‌دهد، یارانه را پرداخت می‌کند باید توجه داشته باشیم که از محل حذف این دهک‌های بالا از یارانه نقدی، می‌توان منابع کالابرگ را تامین کرد مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد از منابع دیگری تامین شود.

نوروزی تاکید کرد: مرداد ماه ٧٧ میلیون نفر در قالب دو گروه درآمدی یارانه دریافت کردند و تا کنون در ٣ نوبت کالا برگ با منابع ٧٩.٢ همت ارایه شده است.

رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور گفت: براساس شناسایی‌های انجام شده تا به امروز، یک میلیون نفر ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

