بیش از ۵۰۰ هزار لامپ پرمصرف در شهر تهران جمعآوری شد
با اجرای ۱۲ مانور مدیریت مصرف برق در سطح شهر تهران به همت نیروهای عملیاتی توزیع برق پایتخت، بیش از ۵۰۰ هزار لامپ پرمصرف جمعآوری شد.
به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، محمدحسین بهرامی، معاون هماهنگی امور مناطق برق و مجری کنترل مصارف غیرمتعارف شهری، پاساژها و مراکز تجاری توزیع برق پایتخت همزمان با اجرای دوازدهمین مانور عملیاتی کنترل و ارزیابی مصارف نامتعارف محدوده جنوبغرب پایتخت، از مشترکان تجاری برتر آن محدوده در چهارم شهریورماه سال جاری تقدیر کرد و گفت: مانورهای برگزار شده توسط توزیع نیروی برق تهران بزرگ با همراهی گسترده تمامی مشترکان تهرانی موفقیتآمیز بوده و نیروهای عملیاتی این شرکت توانستهاند به شکل گسترده الگوهای مصرف انرژی را مدیریت کنند و از ابتدای اردیبهشتماه امسال، بیش از ۵۰۰ هزار لامپ پرمصرف را که معادل مصرف انرژی بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در تهران است، جمعآوری کنند.
همچنین در ادامه دوازدهمین مانور مدیریت مصرف انرژی به همت توزیع برق پایتخت، سعید اسکندری سرپرست معاونت امور مناطق برق جنوبغرب ضمن تاکید بر اهمیت برنامهریزی هوشمندانه در مدیریت مصرف برق افزود: اقدامات صورتگرفته در حوزه بهینهسازی انرژی در سطح پایتخت، بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است و همچنین توسعه نیروگاههای خورشیدی و هوشمندسازی کنتورها بهعنوان اولویتهای اصلی در سال آینده معرفی و راهکارهای عملی مدیریت مصرف انرژی توسط نیروهای عملیاتی این شرکت به اصناف و مشترکان تهرانی ارائه شد.