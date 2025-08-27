۸ میلیارد متر مکعب در حوزه شرب و خانگی مصرف آب داریم
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیرضا سلیمی در مراسم پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در تهران اظهار داشت: این پروژه با تاخیر شروع شده ولی مهم است، در حال حاضر ۸ میلیارد متر مکعب در حوزه شرب و خانگی مصرف آب داریم اگر با وسایل کاهنده فقط برای استحمام۲۰ درصد صرفه جویی داشته باشیم در مجموع ۱۶ درصد صرفه جویی خواهیم داشت.
وی افزود: طبق قانون باید ۵ درصد استحصال آب افزایش یابد. اما با استفاده از وسایل کاهنده بیش از این رقم استحصال آب خواهیم داشت بنابراین عمده مدیریت مصرف با صرفه جویی صورت می گیرد و مباحثی مانند واردات و انتقال آب فرعی است، اقدام امروز در زمینه توزیع و نصب لوازم کاهنده، اقدامی درست، اساسی و راهبردی است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وزارت صمت، مسکن و شهرداری باید به این حوزه ورود کنند و این اقدام درست ادامه پیدا کند.