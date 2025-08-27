خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۸ میلیارد متر مکعب در حوزه شرب و خانگی مصرف آب داریم

۸ میلیارد متر مکعب در حوزه شرب و خانگی مصرف آب داریم
کد خبر : 1678933
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ۸ میلیارد متر مکعب در حوزه شرب و خانگی مصرف آب داریم و اگر با وسایل کاهنده فقط برای استحمام ۲۰ درصد صرفه جویی داشته باشیم در مجموع ۱۶ درصد صرفه جویی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیرضا سلیمی در مراسم پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در تهران اظهار داشت: این پروژه با تاخیر شروع شده ولی مهم است، در حال حاضر ۸ میلیارد متر مکعب در حوزه شرب و خانگی مصرف آب داریم اگر با وسایل کاهنده فقط برای استحمام۲۰ درصد صرفه جویی داشته باشیم در مجموع ۱۶ درصد صرفه جویی خواهیم داشت.

وی افزود: طبق قانون باید ۵ درصد استحصال آب افزایش یابد. اما با استفاده از وسایل کاهنده بیش از این رقم استحصال آب خواهیم داشت بنابراین عمده مدیریت مصرف با صرفه جویی صورت می گیرد و مباحثی مانند واردات و انتقال آب فرعی است، اقدام امروز در زمینه توزیع و نصب لوازم کاهنده، اقدامی درست، اساسی و راهبردی است.

نماینده مردم تهران در  مجلس گفت: وزارت صمت، مسکن و شهرداری باید به این حوزه ورود کنند و این اقدام درست ادامه پیدا کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور