به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هاشم امینی در حاشیه مراسم توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب درباره پروژه انتقال آب از طالقان به تهران اظهار داشت: یکی از اقدمات وزارت نیرو د خصوص حل تنش آبی در شهر تهران انتقال آب از زیاران است، این پروژه از سال ۱۴۰۱ پروژه شروع شده و از انتهای ۱۴۰۳با اعتبارات خوبی که دولت تزریق کرده پروژه پیشرفت خوبی دارد.

وی افزود: در فاز اول پروژه انتقال آب از زیاران به کرج و تهران هفته پیش آب به هشتگرد رسد و تا اواخر شهریور ۲.۵ متر مکعب آب از پروژه به شهر کرج و تا اواسط مهر ماه به طور کامل به تهران می رسد و بخشی از تنش آبی را در شهر تهران جبران می کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: کنار بحث انتقال آب؛ باید مدیریت مصرف را هم داشته باشیم چراکه بقیه سدهای تهران هم شرایط خوبی ندارند، باید تلاش کنیم مدیریت مصرف را در کنار تامین و مدیریت توزیع آب داشته باشیم که به فصل بارش برسیم و از شرایط خشکسالی عبور کنیم.

وی تصریح کرد: با اجرای پروژه انتقال آب از زیاران و در مدار قرار گرفتن منابع دیگر و همراهی مردم این قول را می‌دهیم که در ماههای آتی مشکل افت فشار را حل کنیم. البته هدف افت فشار این است که تاب آوری سدهای تهران را افزایش دهیم تا به فصل بارندگی برسیم و در این صورت افت فشار نخواهیم داشت.

امینی گفت: یکی از اقداماتی که به تاب‌آوری سدهای تهران کمک می‌کند مدیریت توزیع و فشار بوده و اقدامات پویش لوازم کاهنده نیز به مدیریت مصرف کمک می کند اما در هر حال مردم نیز باید کمک کنند.

وی بیان داشت: ابزارآلات کاهنده به مدیریت مصرف آب در منازل کمک می کنند و در کل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مصرف دارند، تجهیزی که ما به شهروندان پیشنهاد می دهیم ساخت داخل است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به کاهش مصرف آب کمک می کند.

مدیر عامل آبفای کشور درباره قطعی آب اظهار داشت: تلاش در شهر تهران این است که با اعمال مدیریت فشار و توزیع قطعی آب نداشته باشیم و آب را حداقل در طبقات همکف به مشترکین برسانیم و مردم با نصب پمپ و مخزن بعد از کنتور آب مورد نیاز طبقات بالاتر را تامین کنند.

انتهای پیام/