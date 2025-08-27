خبرگزاری کار ایران
وزیر نیرو خبر داد:

آغاز توزیع لوازم کاهنده مصرف آب به صورت اقساط/ بزودی مشکل برق حل می‌شود

وزیر نیرو گفت: متقاضیان لوازم کاهنده مصرف می توانند نسبت به دریافت تجهیزات اقدام و هزینه آن را بصورت قسطی از طریق قبوض پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در مراسم پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در استان تهران اظهار داشت: ما بیش از ۹ ماه است که برای اجرای این طرح برنامه ریزی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مشکل برق را می توان حل کرد، افزود: آب حیاتی و حل مشکل آن سخت است.

وریر نیرو گفت: استفاده از لوازم کاهنده مصرف سطحی از فناوری است بدون تردید روش‌های بهتر هم وجود دارد.

وی اعلام کرد: متقاضیان لوازم کاهنده مصرف می توانند نسبت به دریافت تجهیزات اقدام و هزینه آن را بصورت قسطی از طریق قبوض پرداخت کنند.

علی آبادی یادآور شد: این لوازم کاهنده در مصرف آب نقش موثری خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه روز گذشته ۲۶ مگاوات در مصرف برق صرفه جویی صورت گرفت، تصریح کرد: برق به صورت منطقه ای تولید می شود، ما برای تولید برق اکنون روشهای کوتاه و کم هزینه تر را طی می کنیم که به افزایش ظرفیت کمک می کند، بنابراین اینکه گفته می شود برق یک منطقه بیشتر قطع می شود و منطقه ای دیگر ممکن است قطعی نداشته باشد به دلیل تولید منطقه ای آن است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بزودی مشکل برق حل می شود و چالش اصلی  تامین و حل مشکل آب است.

