واریز بیش از 135 همت بابت خرید تضمینی گندم / 87 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا با بیان این مطلب، اظهار کرد: از این مبلغ، 30 همت توسط این بانک و با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین شده و مانده مطالبات گندم‌کاران نیز پس از تأمین اعتبار توسط دولت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حساب کشاورزان کارسازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت تا کنون بیش از ۷.۶ میلیون تن گندم در قالب یک میلیون 563 هزار و 969 محموله از گندم‌کاران خریداری شده است، اضافه کرد: در این فرآیند 1139 مرکز خرید در سراسر کشور با استفاده از سامانه جامع خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی، نسبت به خرید محصول از کشاورزان اقدام کرده‌اند.

انتهای پیام/