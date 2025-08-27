خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد:

واریز بیش از 135 همت بابت خرید تضمینی گندم / 87 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

واریز بیش از 135 همت بابت خرید تضمینی گندم / 87 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
کد خبر : 1678803
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در ادامه ایفای نقش راهبردی برای حمایت از امنیت غذایی کشور، تا تاریخ سوم شهریورماه، با عاملیت این بانک ۱۳۵۵ هزار میلیارد ریال (۱۳۵.۵ همت) معادل حدود 87 درصد از کل ارزش گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا با بیان این مطلب، اظهار کرد: از این مبلغ، 30 همت توسط این بانک و با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین شده و مانده مطالبات گندم‌کاران نیز پس از تأمین اعتبار توسط دولت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حساب کشاورزان کارسازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت تا کنون بیش از ۷.۶ میلیون تن گندم در قالب یک میلیون 563 هزار و 969 محموله از گندم‌کاران خریداری شده است، اضافه کرد: در این فرآیند 1139 مرکز خرید در سراسر کشور با استفاده از سامانه جامع خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی، نسبت به خرید محصول از کشاورزان اقدام کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور