همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
بهره برداری از واحد گلخانه 9 هکتاری در استان اصفهان با حمایت بانک کشاورزی
همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، از واحد گلخانه 9 هکتاری شرکت کشاورزی بهار پردیس اصفهان بهره برداری به عمل آمد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راهاندازی این واحد گلخانه، بانک کشاورزی بالغ بر 600 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد و زمینه اشتغال 83 نفر فراهم شد.
شایان ذکر است، شرکت کشاورزی بهار پردیس اصفهان از مجموعههای پیشرو و نمونه در زمینه تولید و صادرات محصولات گلخانهای است و با بومی سازی و توسعه سازه های گلخانه و ارتقای روزافزون بر پایه بهره وری حداکثری در منابع آب و حفظ محیط زیست به رشد ادامه داده و با تکیه بر عدم تمرکز و استفاده بهینه از مزیت های آب و هوایی کشور در نقاط و استان های مختلف گسترش یافته است.