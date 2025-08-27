خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری از واحد گلخانه 50000 متر مربعی در استان سمنان با حمایت بانک کشاورزی

بهره برداری از واحد گلخانه 50000 متر مربعی در استان سمنان با حمایت بانک کشاورزی
کد خبر : 1678789
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، از واحد گلخانه 50000 متر مربعی شرکت پردیس آبادیس در شهرستان آرادان استان سمنان بهره برداری به عمل آمد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راه‌اندازی این واحد گلخانه، بانک کشاورزی بالغ بر 656 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد و زمینه اشتغال 10 نفر فراهم شد.

شایان ذکر است، توسعه کشت های گلخانه ای راهکاری موثر برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و ماندگاری آب مجازی، افزایش بهره‌وری زمین، حفظ منابع پایه، کنترل شرایط اقلیمی و خُرد اقلیمی، کنترل آفات و بیماری ها، تولید خارج از فصل، ارتقای بهره وری، رونق تولید و موفقیت در بازار رقابتی محصولات کشاورزی، اشتغال‌زایی و تامین امنیت غذایی کشور است و همواره جزو اولویت های اعتباری بانک کشاورزی قرار دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور