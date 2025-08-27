همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
بهره برداری از واحد گلخانه 50000 متر مربعی در استان سمنان با حمایت بانک کشاورزی
همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، از واحد گلخانه 50000 متر مربعی شرکت پردیس آبادیس در شهرستان آرادان استان سمنان بهره برداری به عمل آمد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راهاندازی این واحد گلخانه، بانک کشاورزی بالغ بر 656 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد و زمینه اشتغال 10 نفر فراهم شد.
شایان ذکر است، توسعه کشت های گلخانه ای راهکاری موثر برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و ماندگاری آب مجازی، افزایش بهرهوری زمین، حفظ منابع پایه، کنترل شرایط اقلیمی و خُرد اقلیمی، کنترل آفات و بیماری ها، تولید خارج از فصل، ارتقای بهره وری، رونق تولید و موفقیت در بازار رقابتی محصولات کشاورزی، اشتغالزایی و تامین امنیت غذایی کشور است و همواره جزو اولویت های اعتباری بانک کشاورزی قرار دارد.