خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری از طرح گاوداری شیری 1000 راسی در استان خراسان رضوی با حمایت بانک کشاورزی

بهره برداری از طرح گاوداری شیری 1000 راسی در استان خراسان رضوی با حمایت بانک کشاورزی
کد خبر : 1678788
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، از طرح گاوداری شیری 1000 راسی شرکت تلیسه دام نیشابور در استان خراسان رضوی بهره برداری به عمل آمد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راه‌اندازی این گاوداری شیری، بانک کشاورزی بالغ بر 744 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد و زمینه اشتغال 40 نفر فراهم شد.

شایان ذکر است، بانک کشاورزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی با پرداخت تسهیلات از احداث مجتمع های دامپروری و واحدهای تولید شیر و فرآورده های لبنی در سراسر کشور حمایت کرده است و این حمایت ها با هدف ایجاد اشتغال، افزایش تولید، تکمیل زنجیره تولید و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور