همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
بهره برداری از طرح گاوداری شیری 1000 راسی در استان خراسان رضوی با حمایت بانک کشاورزی
همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، از طرح گاوداری شیری 1000 راسی شرکت تلیسه دام نیشابور در استان خراسان رضوی بهره برداری به عمل آمد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راهاندازی این گاوداری شیری، بانک کشاورزی بالغ بر 744 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد و زمینه اشتغال 40 نفر فراهم شد.
شایان ذکر است، بانک کشاورزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی با پرداخت تسهیلات از احداث مجتمع های دامپروری و واحدهای تولید شیر و فرآورده های لبنی در سراسر کشور حمایت کرده است و این حمایت ها با هدف ایجاد اشتغال، افزایش تولید، تکمیل زنجیره تولید و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور ادامه خواهد داشت.