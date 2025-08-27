خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنج‌شنبه 6 شهریورماه

فعالیت شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنج‌شنبه 6 شهریورماه
کد خبر : 1678784
لینک کوتاه کپی شد.

​در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها، بانک صادرات ایران فهرست شعب کشیک خود برای روز تعطیل پنج‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طبق تصمیم وزارت کشور و ابلاغ شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه به‌ منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمامی شعب و واحدهای ستادی این بانک تعطیل خواهند بود.

 با این حال، شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنج‌شنبه ۶ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.

 مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.​

فهرست شعب کشیک پنجشنبه 6 شهریور 1404

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور