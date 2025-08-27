به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طبق تصمیم وزارت کشور و ابلاغ شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه به‌ منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمامی شعب و واحدهای ستادی این بانک تعطیل خواهند بود.

با این حال، شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنج‌شنبه ۶ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.

مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.​

فهرست شعب کشیک پنجشنبه 6 شهریور 1404

