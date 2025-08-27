فعالیت شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه 6 شهریورماه
در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانکها، بانک صادرات ایران فهرست شعب کشیک خود برای روز تعطیل پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، طبق تصمیم وزارت کشور و ابلاغ شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تعطیلی بانکها در روزهای پنجشنبه به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی، تمامی شعب و واحدهای ستادی این بانک تعطیل خواهند بود.
با این حال، شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه ۶ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۲ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند.
مشتریان محترم میتوانند با توجه به ضرورت صرفهجویی در مصرف برق، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاههای الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند.
فهرست شعب کشیک پنجشنبه 6 شهریور 1404