قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد
کد خبر : 1678723
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۳۴ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۳۹ تومان رسید.
به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۳۴ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۳۹ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۸۴۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۴۰۱ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۵۸۷ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۶ تومان است.