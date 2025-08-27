خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۳۴ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۳۹ تومان رسید.

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (چهار‌شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۳۴ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۳۹ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۸۴۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۴۰۱ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۵۸۷ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۶ تومان است.

 

