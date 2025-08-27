۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران میشود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با ۶ کشور واقع در مسیر چین تا ترکیه برای فعالسازی مسیر جنوبی کریدور یک کمربند-یک راه، تعرفههای مشترکی تعریف شده و بر این اساس، ۳۰ قطار عبوری هماهنگ شده و تا پایان امسال این عدد به ۳۰۰ قطار خواهد رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ جبارعلی ذاکری با تشریح عملکرد یکساله شرکت راه آهن از رشد چشمگیر سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری ناوگان، پیشرفت دیپلماسی ریلی و تحقق پروژههای کلان از جمله کریدورهای بینالمللی و حملونقل حومهای خبر داد.
رشد ۱۳ درصدی لکوموتیوهای آماده به کار و نوسازی ناوگان
ذاکری اظهار کرد: در دولت چهاردهم و طی یک سال اخیر، خوشبختانه همکاران من در راهآهن توانستند اقدامات خوبی را در راستای توسعه شبکه ریلی و جذب سرمایهگذار انجام دهند که نتیجه آن جذب ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخشهای ناوگان، زیرساختها و توسعه زیربناها بوده است.
وی افزود: از ابتدای امسال، ۶۳۶ دستگاه ناوگان جدید شامل واگنهای مسافری، واگنهای باری و ۲۹ دستگاه لوکوموتیو جدید یا بازسازیشده وارد شبکه بهرهبرداری شده است. همچنین با تلاش صورتگرفته، تعداد لکوموتیوهای آمادهبهکار از ۴۸۹ دستگاه در مرداد پارسال به ۵۵۴ دستگاه در مرداد امسال رسیده که رشد قابلتوجه ۱۳ درصدی را نشان میدهد.
افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر
مدیرعامل شرکت راهآهن ادامه داد: آثار این اقدامات را بهطور ملموس در عملکرد حملونقل ریلی شاهد هستیم؛ بهطوریکه در بخش بار، افزایش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم و در بخش مسافر نیز خوشبختانه با وجود محدودیتها، کاهش نداشتیم و حتی یک درصد افزایش ثبت شد.
رکورد جدید ترانزیت؛ ۵ میلیون تن بار عبوری
ذاکری تصریح کرد: یکی از اتفاقات مثبت سال گذشته، بهبود عملکرد ترانزیت کشور بود. خوشبختانه همکاران ما توانستند رکورد ۵ میلیون تن بار ترانزیتی را در شبکه ریلی کشور ثبت کنند که امیدوارم این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند.
افزایش خدمات مسافری و قطارهای پنج ستاره
وی با اشاره به توسعه خدمات مسافری گفت: در سال گذشته، با تأکید رئیسجمهور محترم و پیگیریهای مقام عالی وزارت، تعداد قطارهای پنجستاره از سه شهر به ۶ شهر افزایش یافت و از اول شهریور ماه، هفتمین شهر نیز به این شبکه اضافه میشود تا هموطنان عزیز از این خدمات بهرهمند شوند.
تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی؛ افتتاح خط دوم قزوین–زنجان در دهه فجر
ذاکری با بیان اینکه اجرای خط سوم و چهارم در برخی محورهای پرتردد همچنان در دستور کار است، گفت: یکی از پروژههای مهم در محور قزوین–زنجان است که سالها به طول انجامیده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
مدیرعامل راه آهن ابراز امیدواری کرد تا دهه فجر امسال، خط دوم این محور به بهرهبرداری برسد و قطارهای حومهای بتوانند با ظرفیت بیشتری در این مسیر فعال شود.
کاهش زمان سیر قطارهای تهران–مشهد تا یک ساعت
مدیرعامل شرکت راهآهن خاطرنشان کرد: در مسیر تهران–مشهد، با اجرای طرح کاهش سرعتگیرهای ورودی و خروجی ایستگاهها، قطارهایی که امکان حرکت با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت را دارند، اکنون میتوانند با کاهش یکساعته در زمان سفر مسیر را طی کنند.
وی افزود: این روند از اول شهریور در تعداد بیشتری از قطارها عملیاتی می شود.
تحرک دیپلماسی حملونقل ریلی؛ توافق با ۶ کشور برای ترانزیت بار چین–اروپا
ذاکری با اشاره به اقدامات در حوزه دیپلماسی حملونقل و توسعه ترانزیت ریل پایه گفت: مقام معظم رهبری همواره تأکید داشتند که از موقعیت ایران بهعنوان چهارراه شمال–جنوب و شرق–غرب باید استفاده شود.
مدیرعامل شرکت ادامه داد: در همین راستا، با توجه به تحولات منطقهای و ناامنی دریایی در پی جنگ روسیه و اوکراین، توافقات گستردهای با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و چین انجام شد.
وی به جابه جایی ۳۵۰ میلیون تن بار بین چین و اروپا و همچنین پروژه یک کمربند یک راه اشاره کرد و افزود: با ۶ کشور واقع در مسیر چین تا ترکیه برای فعالسازی مسیر جنوبی کریدور یک کمربند-یک راه، تعرفههای مشترکی تعریف شده و بر این اساس، ۳۰ قطار عبوری هماهنگ شده و تا پایان امسال این عدد به ۳۰۰ قطار خواهد رسید.
رشد ۲ میلیون تنی صادرات ریلی به ازبکستان
ذاکری همچنین از رشد صادرات ریلی خبر داد و گفت: با توافقی که حاصل شد، صادرات ریلی با حجم بیش از ۲ میلیون تن به ازبکستان تا پایان سال انجام میشود.
مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: این دستاورد نتیجه توافقات بینالمللی مؤثر با کشورهای واقع در مسیر بود و مورد استقبال فوروادرها قرار خواهد گرفت.
وی از انتقال ۵۰ هزار تن بار از ایران و سایر کشورها به افغانستان در آخرین مرحله حمل بار با این کشور خبر داد.
اتصال دوباره تهران به وان؛ برنامهریزی برای هرات و مرو
معاون وزیر راه گفت: پس از پنج سال توقف، قطار مسافری تهران–وان مجدداً راهاندازی شد و رایزنیها با ترکیه برای ادامه مسیر تا آنکارا در حال انجام است.
همچنین مسیر ریلی مشهد–هرات با افغانستان و مشهد–مرو با ترکمنستان در مراحل پایانی مذاکره و آمادهسازی برای برقراری قطار مسافری قرار دارد.
پیشرفت پروژه شلمچه–بصره؛ رضایتمندی زائران در اربعین
ذاکری درباره پروژه اتصال شلمچه به بصره نیز گفت: از سه تعهد جمهوری اسلامی ایران در این پروژه، مینروبی مسیر ۱۴ کیلومتری انجام و تحویل راهآهن عراق شده، پل اروند با ۲۵ درصد پیشرفت در حال ساخت است و ۱۸۰۰ متر خطآهن در نقطه صفر مرزی و احداث دو خط در ایستگاه شلمچه تکمیل شده است.
وی افزود: این اقدامات باعث شد در ایام اربعین، قطارها بتوانند زائران را تا نقطه صفر مرزی منتقل کنند و سرعت حرکت بین خرمشهر تا شلمچه نیز به ۱۲۰ کیلومتر در ساعت افزایش یافت که موجب رضایت بالای زائران شد.
تأسیس شرکت حملونقل ریلی حومهای؛ گامی برای کاهش تردد جادهای
ذاکری با اشاره به نیاز کشور به حملونقل حومهای گفت: در سال جاری پیرو تاکید رییس جمهوری و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ساختار شرکت حمل و نقل ریلی حومه ای در راهآهن تدوین شده است و این شرکت در مراحل نهایی اخذ مجوز تاپچارت از سازمان امور استخدامی قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: باتوجه به ردیف بودجه صفر برای این شرکت از بودجه راه آهن استفاده خواهد شد و از سه منبع تأمین ناوگان شامل؛ سرمایهگذاری بخش خصوصی، احیای ناوگان راکد داخلی، و ظرفیت فعلی راهآهن استفاده خواهیم کرد.
قزوین؛ هاب توزیع مسافران قطارهای حومهای
ذاکری با اشاره به طرحهای حملونقل حومهای گفت: در این طرحها، قزوین بهعنوان هاب توزیع قطارهای حومهای در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل راه آهن افزود: در این مسیر، قطارها بهصورت رفت و برگشتی و با زمانبندی نیمساعته حرکت خواهند کرد. همچنین مسیرهایی همچون قزوین–رشت و قزوین–زنجان نیز در برنامه توسعه قرار دارند.
وی اضافه کرد: شهرهای شیراز، تبریز، یزد و اهواز نیز در این طرحها دیده شدهاند و اقدامات اجرایی آنها در حال پیگیری است.
اتصال ۷ مرکز عمده بار به شبکه ریلی؛ بندر خشک آپرین به بهرهبرداری رسید
مدیرعامل شرکت راهآهن گفت: طی یک سال گذشته، ۷ مرکز عمده بار به شبکه ریلی متصل شده و در این راستا، ۳۰ کیلومتر خط جدید احداث شده است.
وی افزود: همچنین پروژه بندر خشک آپرین که سالها در مراحل مطالعه باقی مانده بود، امسال به ثمر نشست. گمرک در این بندر مستقر شده، مسئولیت انبارداری واگذار شده و شرکت سرمایهگذار اصلی فعالیت خود را آغاز کرده است.
ذاکری در پایان گفت: ۲۰ مرکز لجستیکی در کشور شناسایی شدهاند که از این تعداد، ۳ تا ۴ مرکز در اولویت سرمایهگذاری قرار دارند و برنامهریزی شده است که در سال آینده وارد مرحله آمادهسازی برای جذب سرمایهگذار شوند. این مراکز میتوانند نقش مهمی در افزایش سهم ریلی در حملونقل بار ایفا و به توسعه پایدار کشور کمک کنند.