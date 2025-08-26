مالیات حدود ٩.۵ نفر از اصناف صفر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری با بیان اینکه راهبرد جدید سازمان مالیاتی بهبود فرآیند مالیات‌ ستانی است، گفت : چگونگی وصول منابع بسیار اهمیت دارد و به دنبال این هستیم فرآیندهای اخذ مالیات را در راستای بهبود فضای کسب و کار اصلاح کنیم.

وی ادامه داد : رویکرد کلی در اصلاح فرایند سیستمی کردن آن بود و در گذشته الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مالیات محدود به ارسال مدارک بود اما الان تشخیص مالیات هم سیستمی شده است و دیگر مامور مالیاتی دخالتی ندارد .

معاون وزیر اقتصاد افزود: در روش گذشته بارها اتفاق افتاده بود که برداشت دو نفر از یک ماده قانونی متفاوت بود اما الان به این موضوع رسیده‌ایم که تعیین مالیات را هم سیستمی کرده‌ایم و دیگر نیروی انسانی مالیات را تعیین نمی‌کند، از این رو معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی را راه‌اندازی کرده‌ایم.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به جمعیتی که نرخ مالیات برای آنها صفر شده گفت: در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با اجرای قانون سامانه مؤدیان تنها ۳ درصد اظهارنامه را بررسی می‌کنیم و مابقی به صورت سیستمی محاسبه و‌ وصول می‌شود. در حال حاضر نرخ مالیات نزدیک به ۹.۵ میلیون نفر از میان ۱۲.۴ میلیون مودی مالیاتی، صفر شده است.

وی با بیان اینکه مالیات اسناد و مشاغل از امروز شروع شده و تا آخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت ، افزود: امسال از ۱۲.۴ میلیون مودی اصناف و مشاغل تعداد ٩.۵میلیون نفر مالیات بر صفر شد. به این دلیل که کسانی که درآمد قابل توجهی نداشتند طبق قانون از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این برای حمایت از اقشار ضعیف در جامعه است.

سبحانیان تاکید کرد: البته سهم مالیات اصناف و مشاغل ۶ تا ۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی است، اما تعداد آنها بالا است.

معاون وزیر اقتصاد درباره پیش بینی اظهارنامه پیش فرض تاکید کرد: برای اصناف و مشاغل اظهارنامه پیش فرض در نظر گرفته‌ایم که اگر آن را تایید کردید، به آن رسیدگی نمی‌کنیم. در بخش مالیات اصناف و مشاغل در قالب تبصره ۱۰۰ حدود ۸۰ درصد از اظهارنامه‌ها رسیدگی نمی‌شود و ۲۰ درصد رسیدگی می‌شود.

وی تاکید کرد: برای محاسبه مالیات اصناف و مشاغل که ۱۲.۴ میلیون نفر هستند به جای دریافت اظهارنامه دستی سراغ اظهارنامه مقطوع به صورت سیستمی و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم رفتیم و رقم حداقل فروش برای تعیین مالیات مقطوع اصناف در قانون بودجه امسال ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد و اگر فروش دو سال گذشته آنها بالای ۳۰ میلیارد تومان باشد اظهارنامه پیش‌فرض اعمال می‌شود.

انتهای پیام/