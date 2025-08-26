به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی سبحانیان ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری با اشاره به جریمه بانک‌هایی به قانون پرداخت تسهیلات بخش مسکن عمل نکردند، اظهار داشت: یکی از چالشها در بخش جرایم مالیاتی بانک هایی بود که نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام نکردند. طبق قانون این بانک‌های برای سال اول و دوم مشمول ٢٠٠ همت جریمه بانکی شدند.

وی ادامه داد: این بانک‌ها نسبت به این جرایم به دیوان شکایت کردند و طبق رأی دیوان ٢٠ درصد این عدد جریمه مشمول پرداخت شد و از این عدد ٣ همت را تا کنون پرداختند .

