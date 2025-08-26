خبرگزاری کار ایران
رییس سازمان امور مالیاتی :

بانک‌هایی که وام مسکن ندادند ٢٠٠ همت جریمه مالیاتی شدند/ ٣ همت را پرداختند

رییس سازمان امور مالیاتی درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از قوانین پرداخت تسهیلات بخش مسکن تمکین نکردند ، گفت: جریمه بانک ها ٢٠٠ همت بود که ٣ همت این عدد پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی سبحانیان ، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری با اشاره به جریمه بانک‌هایی به قانون پرداخت تسهیلات بخش مسکن عمل نکردند، اظهار داشت: یکی از چالشها در بخش جرایم مالیاتی بانک هایی بود که نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام نکردند. طبق قانون این بانک‌های برای سال اول و دوم مشمول ٢٠٠ همت جریمه بانکی شدند. 

وی ادامه داد: این بانک‌ها نسبت به این جرایم به دیوان شکایت کردند و طبق رأی دیوان ٢٠ درصد این عدد جریمه مشمول پرداخت شد و از این عدد ٣ همت را تا کنون پرداختند . 

