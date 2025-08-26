قیمت محصول جدید شرکت زامیاد مشخص شد
کد خبر : 1678517
کامیونت EX؛ محصول جدید شرکت زامیاد، به زودی روانه بازار می شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، پس از پایان تولید وانت نیسان، شرکت زامیاد توانسته با تولید انبوه محصول جدید خود به نام کامیونت EX گامی دیگر در تجهیز ناوگان حملونقل کشور بردارد.
این محصول با ارتقاء صورت پذیرفته و رعایت استانداردهای ۸۵ گانه به تولید انبوه رسیده است.
بر این اساس قیمت رسمی کامیونت EX مبلغ ۹۰۸ میلیون تومان تعیین شده است و در روزهای آتی، طرح فروش این محصول آغاز خواهد شد.