منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا کمبود و عدم عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه صحت دارد؟» گفت: ماجرا به خلأیی در روند واردات نهاده‌های دامی بازمی‌گردد.

خلأ مقطعی در واردات نهاده‌های دامی

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام با اشاره به ایجاد خلأ مقطعی در واردات نهاده‌های دامی به دلیل عدم ثبت سفارش‌های زمستان، گفت: توقفی در ثبت سفارش نهاده‌های دامی در زمستان سال ۱۴۰۳ ایجاد شد. بعد از آن خلأ و توقف کوتاه، ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های دامی و عملیات اجرایی آغاز شد.

پوریان افزود: اگر به طور مثال برای این ماه ثبت سفارش انجام دهیم، کالای مربوطه باید مراحلی را طی کند و به همین دلیل حدودا ابتدای زمستان وارد می‌شود. وقفه ایجادشده در روند ثبت سفارش موجب اتفاقاتی شد که در حال حاضر مشاهده می‌کنید.

ورود اورژانسی دولت به موضوع توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام گفت: نهاده‌های دامی در بازار آزاد، فراوان است، ولی به دلیل اختلاف زیاد قیمت آن با قیمت نهاده‌های دولتی، استفاده از آن برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل، عرضه نهاده‌های دولتی در بازارگاه اهمیت بسیاری دارد.

پوریان افزود: با توقف ثبت سفارش، دولت به این موضوع به صورت اورژانسی ورود و برای تامین نهاده‌های مختلف اقدام کرد تا بازار به تعادل برسد.

اختلاف زیاد قیمت نهاده‌های دامی دولتی و آزاد

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به واردات نهاده‌های دامی از مبادی مختلف، گفت: واردات نهاده حتما نباید از آمریکای لاتین باشد، بلکه می‌توان از اوراسیا که یک قدرت در تولید نهاده‌های دامی است نیز آن را وارد کرد.

پوریان افزود: نکته مهم، حرکت دامداران طبق نهاده بازارگاه یعنی نهاده ثابت است. متاسفانه نبود و عدم عرضه نهاده در بازارگاه در هفته‌های اخیر موجب شد نهاده‌های دامی در بازار آزاد گران‌تر شود و حتی قیمت جو به کیلویی ۲۲ هزار تومان و ذرت به ۲۵ هزار تومان نیز رسید. این قیمت‌ها برای تولیدکننده زیاد است و قیمت نهاده‌های دامی دولتی اختلاف بسیار زیادی با نهاده‌‎های با قیمت آزاد دارد.

وی در مورد تعادل عرضه و تقاضای دام زنده در بازار، گفت: شرایط تولید در حال حاضر متناسب با تقاضاست؛ یعنی نیاز ماهانه ما به دام در سطح کشور در بالاترین حالت مصرف که اگر سرانه ۱۲ کیلو برای هر ایرانی در نظر بگیریم، یک میلیون راس است. در حال حاضر، میزان دام کشتاری موجود خیلی بیشتر از یک میلیون راس در ماه است. همچنین، در بخش دام سنگین نیز، نیاز ماهانه کشور به گوساله ماهانه ۱۳ هزار راس بوده و وضعیت تولید متناسب با نیاز است.

هشدار به وزارت جهاد کشاورزی در مورد تامین نهاده‌های دامی

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام با اشاره به ثبات قیمت دام و گوشت قرمز در ۱۰ روز اخیر، گفت: افزایش قیمتی در ۱۰ روز اخیر در بخش دام و گوشت قرمز نداشتیم. در این بخش ثبات قیمت را شاهد بودیم و دلیل آن عرضه زیاد دام بود.

پوریان افزود: قیمت دام سبک زنده هر کیلو بین ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان و قیمت گوساله زنده در محدوده کیلویی ۱۹۰ هزار تومان بود.

وی خاطرنشان کرد: با فشار نهاده‌ها و کمبود آن، هشدارهای لازم به وزارت جهاد کشاورزی داده شد و دولت ورود کرد و به همین دلیل اتفاق خاصی در بازار نیفتاد؛ یعنی قبل از اینکه وارد مرحله کشتار مولد یا بعضی مسائل مرتبط با حوزه دام شویم، هشدارهایی را به وزارت جهاد دادیم تا نهاده‌ها تامین شود و دامدار بتواند از پس نگهداری دام‌هایش بربیاید.

