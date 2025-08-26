بازسازی کامل تجهیزات متانول در شرایط بحرانی؛
رکوردی بیسابقه در تاریخ پتروشیمی فنآوران
به گزارش ایلنا؛ در حالی که بسیاری از شرکتها در اوج گرما و شرجی تابستان به دورکاری روی آورده بودند، جهادگران صنعت پتروشیمی فنآوران موفق شدند یکی از بزرگترین تعمیرات اساسی تاریخ واحد متانول خود را با موفقیت به انجام برسانند. این اورهال مستمر که طی ۳۵ روز شبانهروزی انجام شد، نمونهای از شجاعت، اراده و تعهد کارکنان این مجتمع صنعتی بود.
بازسازی کامل تجهیزات و کاتالیستها
در این اورهال، بالغ بر ۷۰۰ دستور کار تعمیراتی، مهندسی و بازرسی فنی انجام و حدود ۵ هزار پرمیت صادر شد. تیم فنی شرکت با انجام ۳۵۰ هزار نفرساعت کار مستمر، توانست بدون هیچ حادثه یا مشکل فنی، واحد متانول را با ظرفیت کامل وارد مدار تولید کند.
همچنین یکی از مهمترین بخشهای این تعمیرات، بازسازی کامل کوره ریفرمر با ۵۸۸ تیوب بود که بعد از بیش از ۱۲ سال، تمام تیوبها و کاتالیستهای ریفرمر، سولفورزدایی و هیدروژناسیون جایگزین شدند. همچنین، پکینگهای فرسوده کولینگ تاور و کاتالیستهای رآکتورها که حتی برخی تا ۱۲ سال تعویض نشده بودند، بهطور کامل تعویض شدند.
همچنین برای نخستین بار در ۲۲ سال فعالیت واحد متانول، همزمان تمام مجموعههای کمپرسور سنتز، بیساِل (BCL)، تو بیسیاِل (TO BCL) و توربین به طور کامل اورهال شدند. این موفقیت با بهرهگیری از بهترین شرکتهای تخصصی در زمینه تعمیرات روتاری و روشهای پیشرفته لودینگ کاتالیستها محقق شد و نشاندهنده توان بالای مهندسی و اجرایی کارکنان پتروشیمی فنآوران است.
به گزارش ایلنا، تیم عملیاتی و مهندسی پتروشیمی فنآوران این دستاورد را حاصل همکاری، تخصص و ایثار جهادگران صنعت پتروشیمی دانست و از زحمات تمام کارکنان در اجرای این پروژه کمنظیر قدردانی کرد.