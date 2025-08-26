خسارت مجدد به شبکه توزیع آب در بزرگراه یادگار امام (ره)
شکستگی لوله ۷۰۰میلیمتری و تاسیسات شیر فشارشکن در میدان فتح برطرف شد.
به گزارش ایلنا از آبفای منطقه ۵، با تلاش بیوقفه همکاران امداد ناحیه آذری و پایش مستمر و شبانهروزی، شکستگی لوله ۷۰۰میلیمتری و تاسیسات شیر فشارشکن در میدان فتح برطرف شد.
مدیر ناحیه آذری با اعلام این خبر اظهار داشت: با اعلام مسئولین قرارگاه خاتم مبنی بر شکشتگی تاسیسات اتاقچه فشارشکن در محدوده پروژه بزرگراه یادگار امام (ره) روی خط ۷۰۰ میلیمتری (محور شرق به غرب) میدان فتح اکیپهای امدادی و فشارشکن بهرهبرداری این ناحیه به محل اعزام و با توجه مساعد نبودن محل اتاقچه ، نسبت به تعمیرات و رفع حادثه در مدت زمان سه ساعته اقدام کردند.
محسن گرزین افزود: با توجه به تکرار حادثه در چندین نوبت، باعث قطعی آب بیشتر از ۲۰.۰۰۰ اشتراک در محدوده شده ضمن ارسال اخطار به مسئولین اجرایی پروژه، ارزیابی میزان حجم آب هدر رفته و خسارت به تأسیسات شرکت نیز به ایشان اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تکرار مکرر این حوادث نشاندهنده ضرورت بررسیهای دقیق و پیشگیرانه در مدیریت پروژههای در حال اجرا و زیرساختهای آب و فاضلاب است.
امید است با همکاری و هماهنگی بیشتر، از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود.