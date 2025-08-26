به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در یادداشتی نوشت: صنعت پتروشیمی ما در دوره بلوغ و برنایی با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها روبه‌روست. سرنوشت فردای صنعت ما در گرو یافتن راهکار علمی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها و رفع چالش‌های بالقوه و بالفعل هست.

ما مسئولیت پیشبرد صنعتی را بر دوش داریم که امیدها و انتظارات خیل نخبگان و جامعه 40 میلیونی سهامداران شریف به آن دوخته شده است. صنعتی که در دوران سخت تحریم نقش نیروی محرکه اقتصاد، منبع تأمین نیاز ارزی و پیشران بازار سرمایه را ایفا می¬کند.

صنعت پتروشیمی به¬ویژه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای پیمودن مسیر توسعه، نیازمند دمیدن روح تحول، نوسازی و نوآوری در سیر و ساختار خویش است. امروز، عرصه‌ها و بازارهای هدف ما شاهد دگرگونی پردامنه و پرشتاب است، این موج تغییر از ذائقه و علایق مصرف‌کنندگان تا ورود رقیبان و مدعیان برخوردار از تکنیک و سرمایه‌ را در بر می¬گیرد. پرواضح است که در این عرصه پرجوش و خروش نمی‌توان با تکیه بر الگوها و پلتفرم¬های سنتی سودای پیشتازی در بازار را داشت و سهم و موقعیتی شایسته طلب کرد.

بخواهیم یا نخواهیم، معادلات میدان جدید فعالیت ما را«فناوری‌های نو» به‌ویژه هوش مصنوعی شکل می¬دهند و خانواده صنعتی ما وارد فصل جدیدی از حیات خود شده است که همه چیز به قدرت نوآوری مدیران و توانایی صنعتگران در بهره¬گیری از فناوری¬های‌نو گره خورده است.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای نقش آفرینی در چنین عرصه‌ای، ناگزیر از اجرای فرایند تغییر در ارکان مختلف و بازنگری در ساختارها، روش‌ها و ابزارهاست.

نظریات اندیشمندان توسعه، دلالت بر این دارد که؛ هر فرایند تحول در یک سازمان و صنعت، سه مرحله قانونمند دارد: پله اول آن، واقع‌بینی در پذیرش خلاءها، ضعف‌ها و نقصان‌ها- گام دوم، انتخاب دقیق و حسابگرانه روش‌ها و الگوهای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و مرحله نهایی، ترسیم نقشه راه جدید بر مبنای شناسایی و جذب منابع جدید و خلق ارزش¬ها و فرصت‌های نو.

براساس آموزه و تجربه دنیای مدرن ، بزرگ‌ترین تکیه¬گاه ما در ورود به مسیر تحول همانا نیروی انسانی خلاّق و مبتکر نهفته خواهد بود. هنر مدیریتی ما در فراهم ساختن بستر مشارکت سرمایه گرانبهای نیروهای فناور و نوآور است که پیشرفت آینده صنعت ما را تضمین می¬کند.

چنین اتفاقی در مدیریت صنعتی تنها در سایه سرمایه‌گذاری در حوزه راهبردی تحقیق و توسعه ممکن می¬شود. به کارنامه صنایع پیشرو در عرصه رقابت جهانی نگاه دقیق بیندازیم، اغلب آنها پشتگرم به قدرت نهادهای عظیم تحقیقاتی، داده¬کاوی و نوآوری هستند و تنها از این مسیر توانسته‌اند بازارهای بزرگ را تسخیر کنند.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با این رویکرد به نقش حیاتی نوآوری و فناوری، طی ماه‌های اخیر، تصمیم‌های کلان خویش را هدف‌گذاری کرده است. بر این باوریم که تحقق هر دو هدف والای این مجموعه عظیم در دوره جدید، یعنی تکمیل زنجیره تولید و زنجیره ارزش، در گرو قابلیت ما در بهره¬گیری از نیروی نوآوری و فناوری است.

مایه امیدواری است که این ایده و رویکرد این مجموعه با اقبال چشمگیر مجامع علمی و تحقیقاتی روبه‌رو شده است. در سایه این «اقبال جمعی»، باب همکاری و تعامل گسترده با کانون¬های معتبر علمی، تحقیقاتی و آموزشی گشوده شد و انتظار می‌رود با عملیاتی شدن تفاهمات همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانش‌بنیان جوانه‌های تحول فناورانه در پیکره صنعت پتروشیمی شکوفا شود.

از جمله تصمیم‌های راهبردی در این مسیر می‌توان به ؛ اختصاص 2 درصد از درآمد شرکت¬های تولیدی به امر تحقیق و توسعه، امضای قراردادهای متعدد همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تولیدی گروه در جریان دو همایش پتروفن و پتروکم، مشارکت هلدینگ در طرح کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ایجاد هاب فناوری و هوش مصنوعی در کیش و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با دانشگاه شریف و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری اشاره کرد.

این رشته بلند توافق‌ها و تفاهمات، بیانگر تصویری روشن از اشتیاق فعالان و نخبگان حوزه فناوری برای همراهی در مأموریت توسعه فناورانه صنعت پتروشیمی است و جمع ما را به تحقق اندیشه والای«ساخت داخل» و تکمیل زنجیره ارزش امیدوار می‌کند.

امروز ما وارث صنعتی هستیم که بر شانه‌های استوار خیل مدیران، صنعتگران و کارگران شریف قد برافراشته است. مأموریت اصلی ما رساندن این صنعت به جایگاه شایسته‌ و کسب اعتباری در تراز نام بلند خلیج فارس است.

مایه امیدواری است که در دوران جدید خانواده صنعتی هلدینگ خلیج فارس گام‌های بلندی در عرصه تولید و سودآوری برداشته و به همت مدیران و کارکنان سختکوش خود توانسته‌اند افق‌های تازه‌ای را در رشد و توسعه اقتصادی این مرز و بوم بگشایند.

