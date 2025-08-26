به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق روز دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب و دفاع مقدس، گزارشی از عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در حوزه‌های عمرانی، حمل‌ونقل، انرژی، گردشگری و توسعه روستایی در خراسان رضوی ارائه کرد.

۶۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در یک سال گذشته پروژه‌هایی به ارزش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در استان خراسان رضوی اجرا یا افتتاح شده است.

وی اظهار داشت: در حوزه‌های صنعت، معدن، برق‌رسانی، آب، نیروگاه‌ها، آموزش، گردشگری، ورزش، جوانان، انرژی خورشیدی، مسکن و حمل‌ونقل، پروژه‌هایی با ارزش تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان اجرایی یا افتتاح شده است.

رفع موانع سرمایه‌گذاری آزادراهی

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه آزادراه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، از حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران در این نشست قدردانی کرد و افزود: هر مانعی که در حوزه سرمایه‌گذاری آزادراهی وجود داشته باشد، از امروز رفع‌شده تلقی می‌شود و وزارت راه و شهرسازی تمام‌قد در خدمت سرمایه‌گذاران خواهد بود.

مسیرهای منتهی به مشهد؛ ضرورتی ملی و بین‌المللی

صادق ادامه داد: مسیرهای منتهی به مشهد مقدس تنها اهمیت استانی ندارند، بلکه جایگاهی ملی و بین‌المللی یافته‌اند و توسعه آن‌ها برای میزبانی شایسته از زائران امام رضا(ع) یک ضرورت است. به همین دلیل آزادراه‌هایی که تاکنون تکمیل نشده و آزادراه حرم تا حرم، از اولویت‌های جدی دولت است و امیدواریم با حمایت‌های موجود به سرانجام برسد.

قرارداد قطار پرسرعت با سرمایه‌گذاری چین

وی همچنین درباره قطار پرسرعت تهران – مشهد گفت: طرف چینی از سرمایه‌گذاری در این پروژه استقبال کرده است و مصوبات لازم در شورای اقتصاد برای آن اخذ شده است. تمام تلاش ما، فارغ از نوع قطار، کاهش زمان سیر در این مسیر است و به‌زودی کاهش ۴۵ دقیقه‌ای محقق خواهد شد.

توسعه ترانزیت ریلی و جاده‌ای

وزیر راه و شهرسازی از پیگیری پروژه‌های مرتبط با توسعه ترانزیت ریلی و جاده‌ای خبر داد و افزود: پایانه‌های مرزی از اهمیت بالایی برخوردارند و بخش خصوصی می‌تواند در تجهیز این پایانه‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

مرزهای خراسان رضوی؛ دروازه تجارت منطقه‌ای

صادق با اشاره به جایگاه استراتژیک مرزهای خراسان رضوی در توسعه روابط منطقه‌ای و تجارت با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان گفت: ارتباطات مرزی باید با رویکرد اقتصادی تقویت شود و استانداران مرزی نقش فعالی در این روند داشته باشند.

ساماندهی اطراف حرم مطهر رضوی

وی درباره طرح پیرامون حرم مطهر رضوی نیز توضیح داد: طرح جامع ساماندهی اطراف حرم با هدف تنوع خدمات و رعایت حقوق زائر و مجاور تدوین شده است و اجرای آن با محوریت شرکت بازآفرینی شهری و همراهی مردم و بخش خصوصی پیگیری می‌شود. به گفته او، اجرای این طرح با وجود برخی چالش‌ها با نظارت دقیق و همکاری همه‌جانبه قابل تحقق خواهد بود.

صیانت از بافت تاریخی مشهد

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر اهمیت مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رعایت اصول ایمنی شهری در مشهد تأکید کرد و افزود: مراقبت ویژه از بافت تاریخی و توجه به مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین از اولویت‌های دولت در این شهر زیارتی است.

خراسان رضوی در جمع استان‌های برتر اربعین

صادق در پایان از استاندار، مدیران و نیروهای اجرایی استان به‌ویژه در ایام اربعین و پیک‌های سفر قدردانی کرد و گفت: خراسان رضوی امسال جزو سه استان اول کشور در میزبانی زائران اربعین بود و رشد محسوسی در جابه‌جایی زائران به‌ویژه در حوزه ریلی و هوایی را ثبت کرد.