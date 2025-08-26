افت قیمت نفت در پی نگرانی درباره عرضه سوخت روسیه
قیمت نفت پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر، در پی نگرانیها درباره اختلال در عرضه ناشی از تنشهای روسیه و اوکراین کاهش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت پس از افزایش نزدیک به ۲ درصدی در جلسه معاملاتی روز دوشنبه (سوم شهریور)، در معاملههای روز سهشنبه (چهارم شهریور) در پی ارزیابی معاملهگران از تحولات مربوط به تنشهای روسیه و اوکراین و به دنبال آن اختلال احتمالی در عرضه نفت با کاهش روبهرو شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۴۸ دقیقه بامداد روز سهشنبه (چهارم شهریور) بهوقت گرینویچ با ۳۲ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش، به ۶۸ دلار و ۴۸ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا نیز با ۳۳ سنت یا ۰.۵ درصد کاهش، ۶۴ دلار و ۴۷ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
هر دو شاخص نفتی در معاملههای روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته رسیدند و قیمت دابلیوتیآی از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه عبور کرد.
افزایش قیمت نفت در روز دوشنبه بیشتر ناشی از نگرانیها درباره اختلال در عرضه، در پی حمله اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه و پیشبینی اعمال تحریمهای بیشتر از سوی آمریکا علیه مسکو بود.
این حملهها، فرآوری و صادرات نفت روسیه را مختل کرد، موجب کمبود بنزین در برخی مناطق این کشور شد و در واکنش به پیشرویهای نظامی مسکو در خطوط مقدم و حمله به تأسیسات گاز و برق اوکراین انجام گرفت.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، تهدید خود برای اعمال تحریم علیه روسیه را تمدید و اعلام کرده است که در صورت نبود پیشرفت در دستیابی به توافق صلح طی دو هفته آینده، اقدامهای تنبیهی بیشتری در نظر خواهد گرفت.
معاملهگران همچنین تأثیر تعرفههای قریبالوقوع آمریکا علیه هند را بهدلیل ادامه خرید نفت روسیه زیر نظر دارند.
صادرکنندگان هندی پس از آنکه اطلاعیهای از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا تأیید کرد که واشینگتن از روز چهارشنبه (پنجم شهریور) تعرفه ۲۵ درصدی اضافه بر همه کالاهای هندی اعمال خواهد کرد، خود را برای اختلالها آماده کردهاند.
این اقدام میتواند صادرات هند را با تعرفههایی تا ۵۰ درصد روبهرو کند؛ ازجمله بالاترین تعرفههایی که تاکنون از سوی واشینگتن اعمال شدهاند. این تعرفهها بهعنوان مجازاتی برای افزایش خرید نفت روسیه از سوی دهلی نو در اوایل ماه اوت اعلام شدهاند.
در بازار داخلی آمریکا، معاملهگران منتظر انتشار دادههای ذخیرهسازی نفت از سوی مؤسسه نفت آمریکا در ساعات پایانی امروز هستند. انتظار میرود ذخیرهسازیهای نفت خام و بنزین کاهش یابد، اما احتمال افزایش حجم ذخیرهسازی فرآوردههای تقطیری هم وجود دارد.