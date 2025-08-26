به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دو مقام مسئول در پالایشگاه‌های دولتی ایندین اویل و بهارات پترولیوم هند اعلام کردند نفت روسیه را برای تحویل در ماه‌های سپتامبر و اکتبر خریداری کرده‌اند و پس از افزایش تخفیف‌ها، خرید خود را از سر گرفته‌اند.

از سرگیری واردات نفت روسیه از سوی پالایشگاه‌های دولتی هند می‌تواند عرضه نفت به چین، بزرگ‌ترین خریدار را که در زمان غیبت هند خرید خود را افزایش داده بود، کاهش دهد.

این پالایشگاه‌ها پیش‌تر به‌دلیل کاهش تخفیف‌ها و انتقادهای واشینگتن از هند بابت خرید نفت روسیه، خرید خود را در ماه ژوئیه متوقف کرده بودند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده بود که از ۲۷ اوت (۱۰ مرداد) ۲۵ درصد مالیات بیشتر بر کالاهای هندی اعمال خواهد کرد تا دهلی نو را به‌دلیل ادامه خرید نفت روسیه جریمه کند.

تخفیف‌ها برای نفت خام اورال روسیه به حدود ۳ دلار برای هر بشکه افزایش یافته و این موضوع سبب جذابیت دوباره این نفت برای پالایشگاه‌های هندی شده، در حالی که چین خرید خود را افزایش داده است.

افزون بر نفت خام اورال، شرکت نفت هند دیگر انواع نفت خام روسیه از جمله «واراندی» و «سیبرین لایت» را نیز خریداری کرده است.

شرکت ایندین اویل هم اعلام کرده است که بسته به شرایط اقتصادی، به خرید نفت روسیه ادامه خواهد داد.

در هفته‌های اخیر، پالایشگاه‌های چینی ۱۵ محموله نفت روسیه را برای تحویل در ماه‌های اکتبر و نوامبر خریداری کردند.

