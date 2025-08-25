وی ادامه داد: اگر تا این زمان ارسال صورت نگیرد، مشمول جرایم مالیات ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای اظهارنامه عملکرد (بیش از ۱۰ درصد جریمه برای اشخاص حقیقی و ۳۰ درصد برای اشخاص حقوقی) خواهد شد که قانونگذار تعیین کرده است.

موحدی درباره مهلت بارگذاری گزارش‌های حسابرسی از سوی شرکت‌ها عنوان کرد: مهلت بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده که موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم است و شامل برخی از شرکت‌هایی می‌شود که آن شرکت‌ها بنا بر مقرره‌های قانونی از آن اطلاع دارند، تکلیف بر این است که همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه، به بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی خودشان اقدام کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به تمدید مهلتی که طبق قانون تا سی و یکم تیرماه هر سال برای تسلیم اظهارنامه در نظر گرفته شده و با توجه به مسائلی که امسال وجود داشت و این مهلت تا سی و یکم شهریورماه تمدید شد، به استناد و اتکا به این تمدید، بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده موضوع ماده ۲۷۲ هم سه ماه تمدید خواهد شد و تا انتهای آذرماه سال ۱۴۰۴ فرصت بارگذاری در سامانه را خواهیم داشت.