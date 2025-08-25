حمایت بانک صادرات ایران از 243 هزار خانواده ایرانی در دولت چهاردهم
بانک صادرات ایران همزمان با آغاز هفته دولت، گزارشی از عملکرد یک سال اخیر خود منتشر کرد که بر اساس آن این بانک با پرداخت بیش از 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه و حمایتی، از 243 هزار نفر از هموطنان در سراسر کشور در بخشهای مختلف معیشتی، اجتماعی و حمایتی پشتیبانی کرده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور تداوم و استمرار حمایت از معیشت مردم در اقصی نقاط کشور در یک ساله دولت چهاردهم، با پرداخت ۲۴۳ هزار و ۴۶۰ فقره وام قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی، به ارزش بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال، نقشی مؤثر در بهبود معیشت و پشتیبانی از اقشار مختلف مردم در نقاط گوناگون کشور ایفا کرده است.
این بانک طی سالهای اخیر و در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامههای حمایتی خود را در حوزههای مختلف اجتماعی استمرار داده و تنها در یک سال گذشته، سهم قابل توجهی از منابع خود را به تسهیل ازدواج و تأمین جهیزیه، حمایت از فرزندآوری، پرداخت وام ودیعه مسکن، کمک به آزادی زندانیان نیازمند، توسعه مشاغل خانگی و کارگاههای خرد، حمایت از ایثارگران و اجرای طرحهای ملی مسکن اختصاص داده است.
در این مدت، بانک صادرات ایران ۸۱ هزار و ۸۱ فقره وام ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد ریال، ۵۸ هزار و ۷۴۴ فقره وام فرزندآوری به ارزش نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد ریال و ۳۴ هزار و ۸۲۰ فقره وام ودیعه مسکن و حمایتی به ارزش بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.
همچنین، پرداخت بیش از ۳۱ هزار و ۴۰۰ فقره تسهیلات مسکن (شامل مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن، ساخت مسکن روستایی و مسکن ایثارگران) به ارزش بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و نیز ۲۸ هزار فقره وام حمایتی برای مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک به ارزش بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال، بخش مهمی از اقدامات حمایتی بانک در یک سال گذشته به شمار میرود.
علاوه بر این، بانک صادرات ایران در همین مدت ۳۶۵ فقره وام قرضالحسنه برای آزادی زندانیان نیازمند و بیش از ۹ هزار فقره وام خرد حمایتی پرداخت کرده است.
این بانک علاوه بر ارائه تسهیلات خرد و حمایتی، در حوزههای مختلف فرهنگی، ورزشی، علمی و درمانی نیز حضور پررنگی داشته و طی یک سال گذشته، هزاران میلیارد ریال را به پشتیبانی از دانشگاهها و مراکز آموزشی، تیمها و رشتههای ورزشی، برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی و درمان بیماران خاص اختصاص داده است.