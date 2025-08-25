وزیر جهاد کشاورزی:
۲۴۰۰ پروژه بخش کشاورزی در هفته دولت افتتاح میشود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در هفته دولت (۲ تا ۸ شهریورماه) سال جاری، ۲۴۰۰ پروژه در ۱۴ زیربخش کشاورزی در سراسر کشور افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در هفته دولت (۲ تا ۸ شهریورماه) سال جاری، ۲۴۰۰ پروژه در ۱۴ زیر بخش کشاورزی در سراسر کشور افتتاح میشود، گفت: برای اجرای این پروژهها، ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار هزینه شده است و با افتتاح آنها، ۹۷ هزار و ۳۴۷ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود.
وی اظهار کرد: زیر بخشهای آب و خاک با ۹۸۹ پروژه، باغبانی با ۳۳۴ پروژه و زیر بخش دام و طیور با ۲۴۰ پروژه، رتبههای اول تا سوم را از نظر تعداد پروژه به خود اختصاص دادهاند.
نوری تصریح کرد: زیر بخش صنایع با هزینه ۱۳۵ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال اعتبار، زیر بخش دام و طیور با ۸۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال اعتبار و زیر بخش باغبانی با ۷۱ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال اعتبار، رتبههای اول تا سوم را از نظر اعتبارات هزینه شده داشتهاند.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: استانهای سیستان و بلوچستان با ۲۶۳ پروژه، خراسان رضوی با ۲۰۷ پروژه و استان اصفهان با ۱۲۴ پروژه به ترتیب بیشترین تعداد پروژههای افتتاحی را در هفته دولت دارند.
نوری گفت: استانهای هرمزگان با هزینه ۵۰ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال اعتبار، آذربایجان شرقی با هزینه ۴۳ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال اعتبار و گیلان با هزینه ۲۷ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال اعتبار، رتبههای اول تا سوم بیشترین اعتبارات هزینه شده برای اجرای پروژههای بخش کشاورزی در هفته دولت را از آنِ خود کردهاند.