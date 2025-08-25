خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت رکوردی تازه در تولید نفت

ثبت رکوردی تازه در تولید نفت
کد خبر : 1677821
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از تحقق رکوردی تازه در تولید نفت کشور خبر داد و گفت: تولید نفت خام در ابتدای شهریورر امسال به بالاترین سطح خود در هفت و نیم سال اخیر رسید که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی متخصصان و کارکنان صنعت نفت در مسیر تحقق اهداف دولت چهاردهم و تقویت اقتصاد ملی است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد با بیان اینکه فراز و نشیب‌های عرصه تولید، صنعت نفت کشور را استوارتر از گذشته کرده است، بیان کرد: این دستاورد به‌عنوان یکی از خاطرات غرورآفرین صنعت نفت ثبت خواهد شد و می‌تواند آغازی روشن برای افق‌های پیش‌رو در فعالیت‌های دولت چهاردهم باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم گفت: در سال ۱۴۰۳ با تمرکز مدیریت صنعت نفت بر اولویت‌های ساختاری شرکت ملی نفت ایران، برنامه‌ریزی هدفمندی برای برداشت حداکثری از منابع نفت و گاز هم‌پای توسعه صادرات انجام شد تا ضمن افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی، تحقق چشم‌انداز توسعه کشور تضمین شود.

به گفته معاون وزیر نفت، بخش عمده افزایش ظرفیت تولید نفت در سال جاری در مناطق نفت‌خیز جنوب، غرب کارون و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز اروندان محقق شده و بخشی دیگر نیز با اجرای طرح‌ها و به مدار آوردن چاه‌های جدید و واحدهای نمک‌زدایی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به دست آمده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور