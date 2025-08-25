ثبت رکوردی تازه در تولید نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از تحقق رکوردی تازه در تولید نفت کشور خبر داد و گفت: تولید نفت خام در ابتدای شهریورر امسال به بالاترین سطح خود در هفت و نیم سال اخیر رسید که این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی متخصصان و کارکنان صنعت نفت در مسیر تحقق اهداف دولت چهاردهم و تقویت اقتصاد ملی است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد با بیان اینکه فراز و نشیبهای عرصه تولید، صنعت نفت کشور را استوارتر از گذشته کرده است، بیان کرد: این دستاورد بهعنوان یکی از خاطرات غرورآفرین صنعت نفت ثبت خواهد شد و میتواند آغازی روشن برای افقهای پیشرو در فعالیتهای دولت چهاردهم باشد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم گفت: در سال ۱۴۰۳ با تمرکز مدیریت صنعت نفت بر اولویتهای ساختاری شرکت ملی نفت ایران، برنامهریزی هدفمندی برای برداشت حداکثری از منابع نفت و گاز همپای توسعه صادرات انجام شد تا ضمن افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی، تحقق چشمانداز توسعه کشور تضمین شود.
به گفته معاون وزیر نفت، بخش عمده افزایش ظرفیت تولید نفت در سال جاری در مناطق نفتخیز جنوب، غرب کارون و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز اروندان محقق شده و بخشی دیگر نیز با اجرای طرحها و به مدار آوردن چاههای جدید و واحدهای نمکزدایی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به دست آمده است.