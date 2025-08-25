سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با ایلنا :
سدهای تهران همچنان بحرانی/ آخرین وضعیت انتقال آب از سد طالقان
سخنگوی صنعت آب گفت: در حال حاضر در بسیاری از شهرهای کشور مشکل آبی داریم اما در قریب ۵۰ شهر در ۲۴ استان تنش آبی بسیار جدی داریم که روی ۱۶۹ پروژه برای عبور از تنش کار میکنیم.
عیسی بزرگزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع آب تهران اظهار داشت: آب سدهای تهران در شرایط بحرانی قرار دارد. از بهمن ماه سال گذشته هم ما این موضوع را اعلام کردیم ولی با مجموع اقدامات انجام شده و مدیریت مصرفی که به صورت نسبی موفق بوده در مرداد ماه از مسیر اطلاعرسانی و اقدامات سازهای توانستیم بیش از ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مدیریت مصرف داشته باشیم.
وی تاکید کرد: اگر این مسیر و روند را با کمک مردم ادامه دهیم و قدر آب را بیشتر بدانیم قطعا از عهده مدیریت آب برخواهیم آمد.
سخنگوی صنعت آب در ادامه به خط انتقال آب از سد طالقان اشاره و تصریح کرد: اکنون این خط انتقال به هشتگرد رسیده و طی روزهای آینده دو و نیم متر مکعب بر ثانیه به تهران انتقال داده خواهد شد و حداکثر تا یک ماه آینده نیز فاز دوم این خط به تهران میرسد.
بزرگزاده خاطرنشان کرد: تهران آبی ( قزوین، کرج ،تهران) تبریز، مشهد، اراک، ساوه، بانه و بندرعباس از نظر تامین آب شرب در پیشانی قرار دارند ما برای همه اینها برنامه داریم و در حال کار هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از بخشهای اصلی کار ما اقدامات فرهنگی و اطلاعرسانی و مدیریت مصرف توسط شهروندان است، مردم مهم هستند، اینکه مصرفکننده تصمیم بگیرد که شیر آب را یکدوم یا یکسوم باز کند به اندازهای که ما دو یا سه برابر برابر آب را تامین کنیم مهم است. بنابراین هیچ اقدامی جای مدیریت مصرف از سوی مردم را نمیگیرد ما در هر حال بدون شک پروژههای تامین نیز در دست اقدام است.