رییس کل گمرک در گفت‌وگو با ایلنا:

مانعی برای واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج نداریم/ ثبت سفارش باز نیست

رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه اگر ثبت سفارش باز شود هیچ مانعی برای واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی هم موافق واردات است اما سازمان توسعه تجارت هنوز ثبت سفارش را باز نکرده است.

فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین اقدامات انجام شده برای واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج از کشور و ثبت سفارش آن، اظهار داشت: واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور متوقف نشده است و آیین نامه واردات خودرو  برای این اشخاص مشخص شده، بنابراین هم قانون و هم آیین نامه اجازه واردات خودرو از طریق ایرانیان خارج کشور را به دولت می‌دهد. 

وی ادامه داد: مسأله مهم امکان ثبت سفارش بوده و موضوع این مصوبه واردات خودروهای بدون انتقال ارز است که ایرانیان دارای اقامت دائم  خارج از کشور می‌توانند یک دستگاه خودرو با  عمر کمتر از ۵ سال وارد کنند و این مصوبه در جریان است.

رییس کل گمرک گفت: بانک مرکزی هم موافقت خود با واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرده است و الان باید ثبت سفارش باز شود که این اقدام در حوزه اختیارات وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است و وزارت صنعت باید در این باره اظهار نظر کند.

عسگری افزود: اگر ثبت سفارش باز شود هیچ مانعی برای واردات وجود ندارد.

وی همچنین درباره مهلت اجرای این مصوبه، از آنجایی که موضو بودجه ١۴٠۴ است، تاکید کرد: معمولا مصوبات را برای موضوع خودرو تمدید می‌کنند ضمن اینکه مصوبات دولت محدودیت زمانی ندارد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آیین‌‌‌نامه اجرایی واردات خودرو سواری موضوع بند (ر) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ایرانیان ساکن خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.‌‌‌

بر اساس آیین‌نامه واردات خودرو سواری شخصی توسط ایرانیان خارج از کشور (دارای کارت اقامت) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴، امکان واردات یک خودرو بدون انتقال ارز و‌‌‌از‌‌‌ محل ارز در اختیار در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی راجع به منشأ ارز وجود دارد.

