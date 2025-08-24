معاون وزیر ارتباطات در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
مذاکره ایران و کشورهای همسایه برای صادرات پیامرسانهای ایرانی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت در مذاکرات ایران و کشورهای همسایه برای صادرات پیامرسانهای ایرانی خبر داد و گفت: ما متعهد به حمایت و ارتقای این پیامرسانها هستیم.
محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چه برنامهای برای حمایت از پیامرسانهای داخلی دارید؟» گفت: متولی اصلی برای ارتباط با کشورهای مختلف برای صادرات پیامرسانهای ایرانی، معاونت فناوری و نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات است.
اظهار تمایل برخی کشورها برای استفاده از پیامرسانهای ایرانی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه ما نیز متعهد به ادامه حمایت و ارتقای این پیامرسانها هستیم، گفت: البته ما هم در صحبتهایی با جاهای مختلف داریم، توانمندی پیامرسانهای داخلی را عرضه کردیم که چند کشور هم اظهار تمایل کردهاند که از این ظرفیت استفاده کنند.
صدر ادامه داد: این مذاکرات خوب هم پیش میرود، یعنی مستندات دادهاند و جلسات آنلاین با یکدیگر داشتهایم که امیدواریم به نتیجه برسد.
مسیر طولانی کسب درآمد شرکتهای ایرانی از پیامرسانها
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیامرسانهای ایرانی محصول داخلی است و صادرات آنها در بعد صادرات حوزه فناوری میتواند نوید خوبی باشد.
صدر در پاسخ به این سوال که «صادرات پیامرسانهای ایرانی میتواند چقدر ارزآوری برای کشور داشته باشد؟» گفت: میزان دقیق ارزآوری آن را محاسبه نکردهایم؛ ولی در روند صادرات آنها دانش فنی میرود و در ادامه این صادرات، نیاز به پشتیبانی و توسعه ازسوی شرکتهای ایرانی دارد و مسیر برای کسب درآمد شرکتهای ایرانی از این حوزه طولانی است زیرا صادرات دانشی و از جنس نوآوری و فناوری است.