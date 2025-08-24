مدیرعامل توانیر در گفتوگو با ایلنا خبر داد:
خروج سوپروایزرهای خارجی از پروژههای نیروگاهی در جنگ ۱۲ روزه
مصطفی رجبی مشهدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره خروج برخی متخصصین خارجی فعال در صنعت نیروگاهی ایران زمان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: زمانی که سفارتخانهها در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تعطیل و از ایران خارج شدند؛ سوپروایزرهایی که مسئول نظارت بر احداث نیروگاههای حرارتی بودند نیز از کشور خارج شدند.
وی ادامه داد: چون در زمان حضور این سوپروایزرها باید بخشی ار عملیات توسعه انجام شود، عدم حضور آنها منجر به این خواهد شد که گارانتی و دوره تنظیم بهم بخورد بنابراین ما وقفه در احداث نیروگاه جدید داشتیم که با برگشت و تایید آنها شبکه راه اندازی و متصل می شود.
مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: نیروگاههای ما عمدتا توسط شرکتها و متخصصان ایرانی ساخته میشود، اما در حال حاضر حدود سه نیروگاه حرارتی و یک نیروگاه برقابی کشور با حضور متخصصینی توسط کشورهای سازنده و شرکتهای خارجی که پروژه را گارنتی می کنند; ساخته میشود.
وی حجم تولید برق این نیروگاهها را حدود ۱۰۰۰ مگاوات عنوان کرد.
رجبی مشهدی در ادامه خاطرنشان کرد؛ ۹۰ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور ساخته میشود و کمتر از ۱۰ درصد هم اگرچه ممکن است برای نمونه در داخل کشور ساخته شود اما برخی اقلام مانند سیستم کنترل پستها ممنوعیتی نیز برای واردات آنها وجود ندارد.