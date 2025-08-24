خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل توانیر در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

خروج سوپروایزرهای خارجی از پروژه‌های نیروگاهی در جنگ ۱۲ روزه

خروج سوپروایزرهای خارجی از پروژه‌های نیروگاهی در جنگ ۱۲ روزه
کد خبر : 1677171
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل توانیر گفت: زمانی که سفارتخانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تعطیل ‌و از ایران خارج شدند؛ سوپروایزرهایی که مسئول نظارت بر احداث نیروگاه‌های حرارتی بودند نیز از کشور خارج شدند.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره خروج برخی متخصصین خارجی فعال در صنعت نیروگاهی ایران زمان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: زمانی که سفارتخانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تعطیل ‌و از ایران خارج شدند؛  سوپروایزرهایی که مسئول نظارت بر احداث نیروگاه‌های حرارتی بودند نیز از کشور خارج شدند.

وی ادامه داد: چون در زمان حضور این سوپروایزرها باید بخشی ار عملیات توسعه انجام شود، عدم حضور آنها منجر به این خواهد شد که گارانتی و دوره تنظیم بهم بخورد بنابراین ما وقفه در احداث نیروگاه جدید داشتیم که با برگشت و تایید آنها شبکه راه اندازی و متصل می شود. 

مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: نیروگاه‌های ما  عمدتا توسط شرکت‌ها  و متخصصان ایرانی ساخته می‌شود، اما در حال حاضر حدود سه نیروگاه حرارتی‌ و یک نیروگاه برقابی کشور با حضور متخصصینی توسط کشورهای سازنده و شرکت‌های خارجی که پروژه را گارنتی می کنند; ساخته می‌شود.

وی حجم تولید برق این نیروگاه‌ها را حدود ۱۰۰۰ مگاوات عنوان کرد.

رجبی مشهدی در  ادامه خاطرنشان کرد؛ ۹۰ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور ساخته می‌شود  و کمتر از ۱۰ درصد هم اگرچه ممکن است  برای نمونه در داخل کشور ساخته شود اما برخی اقلام مانند سیستم کنترل پست‌ها ممنوعیتی  نیز برای واردات آنها وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور