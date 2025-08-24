مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره خروج برخی متخصصین خارجی فعال در صنعت نیروگاهی ایران زمان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: زمانی که سفارتخانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تعطیل ‌و از ایران خارج شدند؛ سوپروایزرهایی که مسئول نظارت بر احداث نیروگاه‌های حرارتی بودند نیز از کشور خارج شدند.

وی ادامه داد: چون در زمان حضور این سوپروایزرها باید بخشی ار عملیات توسعه انجام شود، عدم حضور آنها منجر به این خواهد شد که گارانتی و دوره تنظیم بهم بخورد بنابراین ما وقفه در احداث نیروگاه جدید داشتیم که با برگشت و تایید آنها شبکه راه اندازی و متصل می شود.

مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: نیروگاه‌های ما عمدتا توسط شرکت‌ها و متخصصان ایرانی ساخته می‌شود، اما در حال حاضر حدود سه نیروگاه حرارتی‌ و یک نیروگاه برقابی کشور با حضور متخصصینی توسط کشورهای سازنده و شرکت‌های خارجی که پروژه را گارنتی می کنند; ساخته می‌شود.

وی حجم تولید برق این نیروگاه‌ها را حدود ۱۰۰۰ مگاوات عنوان کرد.

رجبی مشهدی در ادامه خاطرنشان کرد؛ ۹۰ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور ساخته می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد هم اگرچه ممکن است برای نمونه در داخل کشور ساخته شود اما برخی اقلام مانند سیستم کنترل پست‌ها ممنوعیتی نیز برای واردات آنها وجود ندارد.

